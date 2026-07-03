Audiovisivo italiano in crisi: stallo mette a rischio investimenti e creatività del settore

Nel 2023, l’audiovisivo italiano ha toccato numeri da record, trainando non solo l’economia culturale, ma anche la percezione che abbiamo di noi stessi. È un settore che crea lavoro e muove capitali, diventando parte integrante della nostra identità quotidiana. Però, nell’aria si sente un cambiamento. Non è solo una questione di crescita che rallenta: sotto la superficie emergono segnali inquietanti, piccoli campanelli d’allarme che potrebbero mettere in pericolo i traguardi raggiunti con tanta fatica. Il comparto si trova ora a un bivio, e capire le sfide che lo aspettano è più urgente che mai.

Audiovisivo e PIL: quanto vale davvero il settore nel 2024

Nel 2024 l’audiovisivo italiano resta un settore di peso nell’economia nazionale. Secondo gli ultimi dati, il fatturato complessivo supera i 7 miliardi di euro, includendo cinema, tv, streaming e contenuti digitali. Le imprese attive sono più di 3.000, con una crescita moderata ma costante soprattutto nelle grandi città, dove si concentra la maggior parte delle attività.

Le produzioni italiane continuano a conquistare spazio all’estero, grazie anche alle coproduzioni e ai finanziamenti europei che puntano sulla qualità artistica e tecnica. L’export di film e serie tv è cresciuto del 5% rispetto all’anno scorso, segno che il prodotto italiano mantiene il suo fascino fuori dai confini. Gli investimenti pubblici e privati sono stati importanti e sono andati soprattutto a sostenere l’innovazione tecnologica, dalla realtà aumentata alle produzioni in alta definizione.

Il settore dà lavoro a oltre 50.000 persone, tra figure tecniche e creative: sceneggiatori, registi, operatori, addetti alla post-produzione. Questo dimostra quanto sia articolata la filiera e quanto servano competenze diverse in un mercato sempre più globale e competitivo. Ma non mancano segnali di difficoltà, soprattutto nella distribuzione e nella sostenibilità economica in alcune aree.

Rallentamento in vista: quali sono i rischi per il 2024

Nonostante i dati complessivamente positivi, il 2024 mostra alcune crepe. L’instabilità dei mercati internazionali e i cambiamenti nelle abitudini di consumo mettono sotto pressione modelli tradizionali come la tv lineare e alcune forme di distribuzione cinematografica. Lo streaming cresce ancora, ma la concorrenza si fa più agguerrita e i costi di produzione salgono.

In particolare, alcuni incentivi pubblici, soprattutto a livello regionale, si sono ridotti rispetto alle aspettative. Questo pesa soprattutto sulle produzioni indipendenti e sui piccoli studi, con un impatto diretto sulla varietà e sull’innovazione culturale. Inoltre, la mancanza di una normativa chiara e stabile, soprattutto sul fronte fiscale e dei diritti d’autore, rende difficile pianificare per le aziende.

Anche il lavoro nel settore è sotto pressione. I contratti restano precari e instabili, con crescenti tensioni sindacali e una mobilità forzata che rischia di far perdere competenze preziose, spesso dirette all’estero. La digitalizzazione completa degli studi richiede investimenti continui, che non tutte le imprese possono permettersi senza un sostegno esterno.

Tutto questo crea un clima di incertezza che pesa sulla produzione di nuovi contenuti e sulla capacità di attrarre capitali. Senza un intervento rapido e una revisione delle strategie, si rischia di perdere il patrimonio umano e culturale costruito con tanta fatica.

Le chance per rimettere in moto il settore audiovisivo italiano

Nonostante le difficoltà, l’audiovisivo italiano ha ancora margini importanti per ripartire. L’interesse per contenuti di qualità e l’innovazione tecnologica sono una base solida da cui partire. Nuovi linguaggi, che integrano cinema, videogiochi e tecnologie immersive, aprono strade interessanti sui mercati nazionali e internazionali.

La formazione specializzata è un altro punto chiave: corsi aggiornati alle esigenze dell’industria digitale possono preparare nuovi talenti pronti a rispondere alle sfide. I programmi di internazionalizzazione e le coproduzioni rendono l’Italia un partner attrattivo, aumentando la visibilità globale dei nostri prodotti.

Le politiche pubbliche dovrebbero concentrarsi su misure mirate a sostenere le piccole e medie imprese, aiutandole a investire in tecnologia e offrendo incentivi fiscali più efficaci. Valorizzare il patrimonio culturale attraverso documentari e produzioni digitali può diventare un altro modo per rafforzare l’identità nazionale.

Infine, serve un dialogo costante tra istituzioni, artisti e operatori per costruire un tessuto collaborativo solido. Solo così si potrà coniugare innovazione e tradizione, mantenendo viva la creatività italiana e restando competitivi nel mercato globale. Il 2024 si presenta come un anno decisivo, pieno di sfide ma anche di opportunità da non perdere.