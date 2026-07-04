Studio del Politecnico di Torino: Il collasso delle correnti atlantiche AMOC meno imminente, ma il rallentamento continua

L’Atlantic Meridional Overturning Circulation, o AMOC, sta rallentando. È un dato che non lascia spazio a dubbi, confermato da recenti ricerche. Questo enorme flusso di correnti oceaniche – il cuore pulsante che regola il clima di Europa e Nord America – perde forza. Eppure, il temuto collasso improvviso, che avrebbe effetti devastanti, sembra ancora lontano. A dirlo è uno studio del Politecnico, pubblicato su Science Advances. Ma attenzione: rallentare non significa fermarsi. Le conseguenze ci sono già, e gli scienziati le osservano con crescente preoccupazione.

AMOC, il cuore pulsante del clima atlantico

L’AMOC è una complessa rete di correnti che muove enormi masse d’acqua calda dai tropici verso le regioni polari, e quelle fredde in senso inverso. Questo flusso redistribuisce il calore, contribuendo a mantenere un clima più mite in Europa occidentale e Nord America. Anche un piccolo rallentamento può cambiare le carte in tavola: modifica le stagioni, sposta le correnti d’aria e può alterare la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi.

Negli ultimi decenni, gli scienziati hanno notato segnali preoccupanti: l’AMOC sta perdendo slancio, e sebbene un collasso totale resti uno scenario lontano, questo rallentamento ha già effetti concreti. Per esempio, il Nord Atlantico si riscalda più velocemente, e le coste potrebbero affrontare un innalzamento del livello del mare più rapido.

Più tempo per agire, ma il rischio non sparisce

Il nuovo studio del Politecnico ha analizzato dati raccolti in decenni, incrociando informazioni sulla temperatura, salinità e pressione oceanica per capire quanto è stabile l’AMOC oggi e nel prossimo futuro. La buona notizia è che il rischio di un collasso improvviso nei prossimi anni è più basso di quanto si pensasse.

Tuttavia, gli esperti avvertono: il rallentamento potrebbe continuare, con effetti pesanti nel medio e lungo termine. Il problema è che lo scioglimento dei ghiacci artici immette sempre più acqua dolce nell’Atlantico settentrionale, cambiando la densità dell’acqua e frenando la circolazione profonda.

La tenuta dell’AMOC dipende da un equilibrio molto fragile, influenzato sia da cause naturali sia dall’attività umana, come le emissioni di gas serra. Nel 2024, gli scienziati continuano a monitorare ogni segnale per capire come evolverà la situazione.

Cambiamenti già visibili e conseguenze per tutti

Il rallentamento delle correnti si traduce in cambiamenti climatici che già si fanno sentire. Alcune zone dell’Atlantico settentrionale registrano un aumento delle temperature superficiali, mentre gli uragani diventano più frequenti e intensi. Anche la pioggia e i venti atlantici mostrano variazioni che influenzano interi ecosistemi.

Questi cambiamenti non restano confinati in laboratorio: toccano l’agricoltura, le risorse idriche e la vita di milioni di persone, soprattutto in Europa e nel Sud degli Stati Uniti. Le zone costiere, in particolare, devono fare i conti con l’innalzamento del livello del mare, che aumenta il rischio di inondazioni quando arrivano temporali violenti.

Gli esperti ribadiscono che, anche senza un collasso, il rallentamento dell’AMOC rappresenta una sfida seria. Serve un piano per adattarsi e gestire al meglio le risorse naturali e urbane, senza sottovalutare i segnali che arrivano dal mare.

Tenere gli occhi aperti: il monitoraggio resta fondamentale

Per capire cosa succede sotto la superficie dell’Atlantico, il monitoraggio continua a essere la chiave. Boe, satelliti e navi da ricerca raccolgono dati su temperatura, salinità e flusso d’acqua, fornendo informazioni preziose per aggiornare i modelli climatici.

Questi strumenti aiutano a prevedere meglio gli scenari futuri, permettendo una risposta più tempestiva e mirata. La collaborazione tra istituti di ricerca e organizzazioni internazionali tiene alta l’attenzione su un problema che riguarda tutto il pianeta.

Nel 2024, la sfida è integrare queste conoscenze in politiche efficaci, puntando a ridurre le emissioni e a gestire con cura le risorse oceaniche. Solo così si potrà limitare il rischio e prepararsi a fronteggiare i cambiamenti che il rallentamento delle correnti atlantiche porterà con sé.