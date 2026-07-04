Rai lancia i nuovi canali Italiana e V/BE: l’ad Rossi smentisce il “Telemeloni” e rilancia la strategia tv

“Il pubblico televisivo sta cambiando più in fretta di quanto ci aspettassimo.” Così ammette un dirigente Rai, mentre la tv di Stato si prepara a lanciare due nuovi canali nel 2024. È un tentativo chiaro: fermare l’emorragia di spettatori che abbandonano la tradizionale televisione per i nuovi schermi digitali. Ma non si tratta solo di numeri da recuperare. Dietro la mossa c’è una sfida più profonda: reinventare il modo di raccontare storie, di fare programmi, in un mondo dove l’attenzione è sempre più frammentata. Le critiche fioccano, certo. Eppure, in viale Mazzini, la linea è netta, la strategia decisa.

Due canali per un pubblico più giovane e connesso

Nel 2024 la Rai lancia due nuovi canali pensati per intercettare un pubblico giovane, abituato a guardare video su streaming e social più che sul classico palinsesto. Il primo canale punta su storie e produzioni originali, con uno sguardo moderno che mette al centro attualità e cultura pop. Il secondo si concentra su format freschi legati a musica, intrattenimento e sport.

Questi canali saranno disponibili sia sulle piattaforme digitali che via satellite, una conferma della volontà di Rai di adattarsi a un mercato dove il modo di consumare contenuti è cambiato. Si rafforza anche il legame tra dirette e contenuti on demand, con app e servizi web pensati per chi vuole scegliere quando e come guardare. L’obiettivo è chiaro: trasformare la Rai in un vero e proprio hub multimediale, capace di parlare a pubblici diversi usando tutti i mezzi a disposizione.

Il progetto fa parte di una strategia più ampia che punta a invertire la rotta del calo di ascolti della tv tradizionale, un fenomeno che si è accentuato negli ultimi anni. La sfida è doppia: mantenere gli spettatori storici e conquistare i “digital native”, quelli nati con internet e le piattaforme streaming. Le nuove produzioni danno grande attenzione a qualità e innovazione, con investimenti su progetti originali e nuovi talenti.

Rai sotto pressione, ma la gestione resiste

Tutto questo arriva in un momento non privo di tensioni. La Rai ha dovuto sopportare critiche pesanti su scelte editoriali e di gestione, spesso al centro di polemiche politiche e pubbliche. Nonostante questo, la dirigenza ha risposto con decisione, respingendo accuse di immobilismo o mancato rinnovamento.

La linea ufficiale è netta: l’azienda pubblica sta attraversando una fase complicata, ma necessaria per mantenere il suo ruolo di servizio pubblico nell’era digitale. Con i nuovi canali e il nuovo modello produttivo, la Rai vuole dimostrare di sapersi adattare a un mondo in rapido cambiamento. Le risorse sono state riallocate per puntare su contenuti di qualità, senza perdere di vista l’equilibrio economico e la sostenibilità.

In più, la gestione sottolinea l’importanza di una governance indipendente dalla politica, fondamentale per garantire una programmazione libera e pluralista. La battaglia contro le polemiche continua senza cedimenti, anche grazie a una comunicazione più trasparente verso il pubblico, che ora ha a disposizione offerte e servizi più in linea con le proprie esigenze.

Non mancano le tensioni, soprattutto su temi come contenuti, rappresentanza e distribuzione degli investimenti. Ma la Rai vuole confermarsi un punto di riferimento culturale e informativo, capace di stare al passo coi tempi senza rinunciare alla sua identità e missione.

Digitale e frammentazione: la Rai prova a restare al passo

Il terreno su cui la Rai si muove è segnato da una trasformazione profonda nel modo di consumare televisione. Il pubblico si fa sempre più variegato, con una preferenza per contenuti personalizzati, disponibili su più canali. La concorrenza con giganti dello streaming come Netflix e Prime Video impone una rivoluzione nell’offerta tradizionale.

I due nuovi canali vogliono essere una risposta concreta a questa realtà. Offrire un palinsesto vario, che tocchi cultura, sport e intrattenimento in modo innovativo, è fondamentale per restare rilevanti. Rai investe anche in nuove tecnologie per migliorare l’esperienza degli utenti, con servizi interattivi e contenuti accessibili da smartphone e tablet.

In parallelo, l’azienda allarga la sua presenza sui social con produzioni pensate per un pubblico giovane, che vuole partecipare attivamente ai contenuti. Progetti speciali, dirette e backstage on demand rendono più dinamico il rapporto tra spettatori e broadcaster.

La sfida rimane difficile. La Rai deve trovare il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione, rinnovando il suo linguaggio senza perdere chi la segue da sempre. L’obiettivo è coniugare i valori del servizio pubblico con le nuove regole del mercato digitale, adottando strategie flessibili e decise per restare competitivi.

Il successo dipenderà dalla capacità di mantenere l’offerta interessante, di creare contenuti originali e di sfruttare al meglio le tecnologie attuali. Fondamentale sarà ascoltare il pubblico e adattarsi rapidamente, in un mondo che cambia a ritmo serrato.