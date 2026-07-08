Semaforo Giallo: Quando Fermarsi e Quando Passare Secondo l’Articolo 41 del Codice della Strada con Rischio Multa fino a 665€

«Ho frenato al giallo, ma ero già troppo vicino». Quante volte capita di pensarlo, bloccati al volante? Il semaforo che cambia colore è un momento che mette alla prova riflessi e buon senso. La legge è chiara – articolo 41 del Codice della Strada: al giallo ci si deve fermare, a meno che non sia pericoloso farlo all’improvviso. Ma nella realtà, tra traffico che non perdona e strade scivolose, decidere non è mai così semplice. Quel breve istante in cui il verde sfuma e il rosso si avvicina mette in gioco più di una semplice regola: c’è la sicurezza, c’è la responsabilità, c’è il rischio di sbagliare.

Giallo significa stop, ma con buonsenso

L’articolo 41 del Codice della Strada non lascia spazio a dubbi: la luce gialla indica che il conducente deve fermarsi prima dell’incrocio. Non è un semplice avviso a rallentare o a passare in fretta, come spesso si pensa. L’unica eccezione riguarda chi è così vicino al semaforo da non poter arrestare il veicolo in sicurezza senza rischiare incidenti. In quel caso, si può attraversare con prudenza.

Insomma, il giallo non dà il via libera a passare “a tutti i costi”, ma evita di causare frenate brusche che potrebbero provocare tamponamenti. Serve giudizio, esperienza e attenzione alla velocità, alle condizioni della strada e alla presenza di altri veicoli o pedoni. Ogni situazione va valutata in tempo reale, senza fretta ma con responsabilità.

Passare col rosso: multe salate e conseguenze serie

Se invece si supera il semaforo quando è già rosso, si rischia grosso. Le multe partono da 167 euro e possono arrivare fino a 665 euro, con la possibilità di perdere punti sulla patente e, nei casi più gravi, la sospensione del documento di guida.

La sanzione scatta solo se si attraversa l’incrocio con il rosso già acceso, non al passaggio al giallo. È una differenza che spesso sfugge, ma che fa tutta la differenza del mondo. Le forze dell’ordine possono accertare l’infrazione con telecamere o direttamente sul posto, e in questi casi non c’è scampo.

Falsi miti e comportamenti rischiosi in città

Spesso si sente dire che il giallo è solo un “via libera momentaneo” per chi non ce la fa a fermarsi in tempo. Questa idea è pericolosa e porta a scelte azzardate. Per orientarsi bene, bisogna considerare quanto manca al rosso e come sono le condizioni intorno a noi.

In città, con traffico intenso o pioggia, frenare all’improvviso può essere rischioso. Ma ignorare l’obbligo di fermarsi può portare a multe o, peggio, incidenti. La legge è chiara: si può passare al giallo solo se fermarsi è davvero pericoloso. Purtroppo molti guidatori non tengono conto di questa regola, aumentando i rischi per tutti.

Come affrontare gli incroci con il semaforo giallo

La regola d’oro è mantenere sempre una distanza di sicurezza adeguata e adattare la velocità alla situazione: traffico, visibilità e condizioni della strada. Quando il semaforo diventa giallo, è meglio rallentare gradualmente, evitando frenate brusche. Così si guida in modo più fluido e sicuro.

Le auto moderne aiutano con sistemi di assistenza che indicano quando è il momento giusto per rallentare, ma conoscere bene la legge è la vera arma per evitare problemi. Ricordate: il giallo impone di fermarsi, a meno che non si rischi di causare un incidente. La sicurezza di tutti, pedoni compresi, dipende proprio da questo equilibrio.