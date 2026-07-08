Sky 2026/2027: Irama a X Factor, Borghese con le nonne e Caressa-Parodi protagonisti dei nuovi palinsesti

Milano, 7 luglio 2024. Il Teatro Lirico Giorgio Gaber era gremito, un brusio di attesa nell’aria. Sul palco, i volti di Sky hanno svelato i palinsesti per il 2026/2027, annunciando una stagione che punta a sorprendere. Irama torna a X Factor, mentre Alessandro Borghese si prepara a raccontare le storie delle nonne d’Italia. Musica, cucina, sport: nomi noti e nuovi progetti si intrecciano, pronti a conquistare il pubblico tra conferme e novità. È stato un pomeriggio denso, fatto di annunci calibrati e strategie precise, per il futuro di una tv sempre più sfidante.

Irama giudice di X Factor: una ventata di freschezza

La novità che più ha attirato l’attenzione è l’ingresso di Irama come giudice di X Factor. Il cantante, che ha saputo farsi largo negli ultimi anni, porta con sé energia e un occhio attento alle tendenze del momento. Il talent show di Sky punta così a rinnovarsi, cercando un equilibrio tra esperienza e spirito giovane. Irama non sarà solo un volto nuovo, ma un punto di riferimento per chi vuole emergere nel mondo della musica.

Il format subirà qualche modifica, pensata per coinvolgere di più il pubblico e sfruttare i social. La scelta di Irama non è casuale: “vuole rappresentare quel mix tra talento e modernità che serve a un programma come X Factor.” Le registrazioni partiranno in autunno, con la messa in onda prevista tra fine 2024 e inizio 2025.

Alessandro Borghese e il racconto delle nonne d’Italia

Tra i protagonisti della cucina in tv, Alessandro Borghese si lancia in un progetto che guarda al passato, ma parla a tutti. “Le nonne d’Italia” è un format che mette sotto i riflettori le ricette e i racconti di chi ha fatto della cucina un’arte di famiglia. Non solo piatti, ma storie di tradizioni e saperi spesso dimenticati.

Borghese girerà l’Italia, incontrando queste donne che conservano un patrimonio prezioso. Le puntate saranno un viaggio nella cultura gastronomica italiana, ma anche uno spaccato sulla famiglia e sul ruolo delle nonne. Tra testimonianze e materiali d’archivio, il programma punta a emozionare e coinvolgere un pubblico ampio. La prima stagione è attesa per la primavera 2025, con l’ipotesi di un seguito che allarghi lo sguardo ad altre regioni e storie.

Caressa e Parodi: lo sport raccontato da vicino

Nel mondo dello sport, Sky conferma volti noti come Fabio Caressa e Anna Parodi, pronti a guidare un nuovo ciclo di trasmissioni. Il loro obiettivo è raccontare le competizioni più importanti con un mix di approfondimenti tecnici e storie personali degli atleti.

Oltre alle partite e agli eventi principali, spazio a interviste e analisi tattiche per dare ai telespettatori un quadro completo, dentro e fuori dal campo. Caressa e Parodi vogliono coinvolgere tanto gli appassionati quanto chi si avvicina allo sport per curiosità o intrattenimento.

Le trasmissioni saranno accompagnate da contenuti digitali, podcast e materiali esclusivi sui canali online di Sky, per offrire un’esperienza completa e moderna.

Sky si prepara così a un biennio di sfide, puntando su volti familiari ma anche su nuove proposte. Dalla musica alla cucina, dallo sport alla narrazione, la rete vuole intercettare gusti e interessi diversi, senza perdere di vista le radici italiane e i trend internazionali. Chi segue, troverà di che divertirsi.