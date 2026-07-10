Emergenza su volo Ryanair Salonicco-Memmingen: finestrino si rompe, passeggero salvato dalla moglie e cintura di sicurezza

Il boato improvviso ha gelato il sangue a bordo del volo Ryanair FR1879. Decollato da Salonicco con destinazione Memmingen, l’aereo ha subito un guasto gravissimo pochi minuti dopo il decollo. Un frammento del motore si è staccato, schiantandosi contro un finestrino della cabina e mandandolo in frantumi. La depressurizzazione è stata immediata. Il terrore ha preso il sopravvento quando un uomo di 61 anni è stato quasi risucchiato fuori dall’aereo, salvato per un soffio. Quella che doveva essere una semplice tratta è diventata un momento di pura paura.

Motore in avaria, vetro che cede: il volo si trasforma in emergenza

Il problema è arrivato quasi subito dopo che il velivolo aveva lasciato terra. Stando alle prime ricostruzioni, un componente del motore ha ceduto di colpo, scagliando un frammento metallico contro uno dei finestrini. L’impatto ha spaccato il vetro e la cabina ha subito perso pressione, una situazione pericolosa che mette a rischio la vita a bordo.

La differenza di pressione ha generato scompiglio e paura tra i passeggeri. Per gestire la situazione, l’equipaggio ha effettuato una discesa rapida ma controllata, riportando il velivolo a un’altitudine sicura dove l’ossigeno è sufficiente senza maschere. Sul posto, i soccorritori erano già pronti ad intervenire.

Il danno al finestrino è stato un punto critico: la fusoliera è studiata proprio per mantenere la pressione interna, e una rottura così violenta poteva avere conseguenze molto serie. Per fortuna la prontezza dell’equipaggio e dei passeggeri ha evitato il peggio.

Quasi tragedia: 61enne serbo rischia di essere risucchiato fuori dall’aereo

Il momento più drammatico è stato quando il finestrino si è rotto e un uomo di 61 anni, di nazionalità serba, è stato quasi risucchiato verso l’esterno. La differenza di pressione lo ha spinto pericolosamente fuori dalla cabina. È stata la reazione immediata della moglie, seduta accanto a lui, e l’efficacia della cintura di sicurezza a salvarlo.

Il passeggero si è aggrappato con tutte le forze, mentre la moglie cercava di trattenerlo. Nel frattempo il personale di bordo è intervenuto rapidamente per stabilizzare la situazione. Questo episodio ha ricordato a tutti quanto sia fondamentale tenere la cintura allacciata, soprattutto nelle fasi delicate come il decollo e la salita.

Dopo la depressurizzazione, il volo è tornato d’emergenza a Salonicco, dove l’uomo ha ricevuto subito assistenza medica. Per fortuna non ci sono stati danni permanenti, ma l’episodio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza dei voli e sulla manutenzione degli aerei.

Indagini in corso: cosa non ha funzionato nel motore?

Subito dopo l’incidente sono scattate le indagini delle autorità competenti, impegnate a capire cosa abbia causato il cedimento del motore. Si stanno esaminando le condizioni di manutenzione dell’aeromobile e i controlli effettuati nelle settimane precedenti.

Le procedure europee in questi casi prevedono un’ispezione approfondita del velivolo, con analisi dei materiali e verifica dei dati di volo per comprendere ogni dettaglio del guasto. Ryanair ha già sospeso l’uso dell’aereo coinvolto e si è detta disponibile a collaborare pienamente con gli investigatori.

La vicenda riporta al centro del dibattito pubblico la sicurezza aerea, un tema sempre delicato che riguarda la fiducia dei passeggeri e la prevenzione di incidenti. Nei prossimi giorni sono attesi confronti tra compagnia, autorità e associazioni dei consumatori.

Paura a bordo, ma l’equipaggio ha mantenuto il controllo

I passeggeri hanno raccontato momenti di grande tensione. Molti hanno sentito un forte boato prima della rottura del finestrino, poi il panico è cresciuto rapidamente. Il personale di bordo ha seguito i protocolli, distribuendo ossigeno e rassicurando i viaggiatori.

L’evacuazione atmosferica è stata gestita con precisione e, nonostante lo spavento, non ci sono stati feriti gravi oltre al passeggero serbo che ha rischiato di essere risucchiato fuori. L’efficienza dell’equipaggio è stata decisiva per evitare conseguenze peggiori.

All’atterraggio a Salonicco, le autorità aeroportuali hanno subito prestato assistenza a tutti i passeggeri. Nei giorni successivi, alcuni di loro stanno valutando azioni legali per danni morali e psicologici, ma saranno le verifiche tecniche a stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, la compagnia ha rafforzato il supporto e la comunicazione con chi ha vissuto quell’incubo.