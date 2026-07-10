Caldo record in Italia: anticiclone africano porta 15 giorni di temperature fino a 43 gradi, temporali al Nord nel weekend

Nel weekend, il cielo al Nord si farà minaccioso. I temporali non saranno solo qualche rovescio passeggero, ma piogge intense, a tratti violente, pronte a colpire Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige più volte. Sabato e domenica, insomma, niente tregua. Poi, come un sipario che si chiude su quella zona, lunedì il maltempo si sposta verso Sud e Sardegna. Qui, le piogge si intensificheranno rapidamente, accompagnate da temporali che potrebbero creare non pochi disagi. Le temperature, nel frattempo, balleranno su e giù, rendendo l’atmosfera ancora più incerta e pesante.

Nord Italia: temporali sparsi e rischio nubifragi nel weekend

Nel corso del weekend, correnti instabili dall’Atlantico si scontreranno con aria più calda presente al Nord, dando vita a temporali localizzati ma intensi. Le zone più colpite saranno quelle montane e pedemontane, dove il terreno già saturo e i rilievi amplificheranno gli effetti delle precipitazioni. Grandinate e raffiche di vento improvvise non sono da escludere.

Particolarmente a rischio sono le aree occidentali del Nord, dove in pochi minuti potrebbero accumularsi quantità di pioggia consistenti, con possibili disagi per strade e ferrovie. Le autorità locali e la protezione civile hanno già lanciato allerte gialle in molte province. Il contrasto tra aria fredda e calda favorisce lo sviluppo rapido di temporali violenti, un classico di questa fase di transizione stagionale.

Nella notte tra domenica e lunedì le precipitazioni si faranno meno intense, ma l’allerta rimarrà alta soprattutto nelle zone alpine: il maltempo non è ancora finito.

Lunedì: Sardegna e Sud sotto la pioggia

Lunedì la situazione cambia: il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, con Sardegna e regioni tirreniche e ioniche del Sud che vedranno un aumento deciso delle precipitazioni. Una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale alimenterà temporali veloci e intensi.

Sardegna e Sicilia sono le più esposte, soprattutto in collina e montagna, dove il terreno già bagnato dopo mesi di piovaschi potrebbe causare allagamenti e frane. Calabria, Basilicata e Puglia non saranno da meno, con fenomeni che potrebbero durare più a lungo, creando problemi alle infrastrutture e alle strade principali.

Le temperature caleranno bruscamente, segno di un cambiamento netto che potrebbe protrarsi nei giorni successivi, a seconda di come evolveranno le masse d’aria e la pressione nel Mediterraneo.

Attenzione su strade, trasporti e attività all’aperto

Chi deve mettersi in viaggio o lavorare all’aperto dovrà stare all’erta. Al Nord il rischio di allagamenti improvvisi e vento forte può mettere a dura prova la viabilità, con possibili cadute di alberi o danni a strutture leggere.

Al Sud, le piogge persistenti potrebbero rallentare molte attività, in particolare l’agricoltura, che è nel pieno delle semine primaverili. Le autorità invitano a seguire le indicazioni ufficiali e a rispettare eventuali ordinanze.

Traffico ferroviario e aereo rischiano ritardi o rallentamenti nelle zone più colpite. In alcune aree si sta valutando anche di modificare il calendario scolastico per questioni di sicurezza.

Questo quadro conferma come anche nel 2024 il tempo in Italia possa cambiare velocemente, influenzando la vita di tutti i giorni e la programmazione di eventi.

Con l’evolversi della situazione sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti e adottare comportamenti prudenti per proteggere sé stessi e gli altri.