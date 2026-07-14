Giugno 2026: il mese più caldo di sempre in Europa e secondo nel mondo secondo Copernicus

# Giugno 2026 entra nella storia come uno dei mesi più caldi mai registrati

Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio climatico, ha confermato un dato impressionante: a livello globale, è il secondo giugno più caldo di sempre. Ma è in Europa occidentale che il caldo ha raggiunto livelli allarmanti, con temperature medie superiori di oltre 3 gradi rispetto alla media stagionale.

Le città sono state travolte da un’afa opprimente, difficile da sopportare senza aria condizionata o almeno un po’ di refrigerio. Tutto a causa di un anticiclone africano che, risalendo il Mediterraneo, ha portato con sé masse d’aria rovente direttamente dal Sahara. Anche il mare ha risposto al richiamo del caldo, con le sue acque che si sono riscaldate, aumentando quella fastidiosa sensazione di umidità pesante.

Non sono solo i cittadini a essere in difficoltà. Agricoltori e aziende guardano con preoccupazione alle settimane che verranno: le previsioni indicano che l’anticiclone non solo resterà, ma potrebbe intensificarsi, prolungando l’ondata di caldo estremo. Un banco di prova duro per l’ambiente e per le infrastrutture di tutta la regione.

Copernicus conferma: record di caldo in Europa occidentale, il riscaldamento globale non dà tregua

I dati ufficiali di Copernicus non lasciano dubbi. A giugno 2026 il pianeta ha sperimentato temperature da primato, ma è soprattutto in Europa occidentale che si è raggiunto un livello eccezionale. Qui le temperature medie hanno superato di circa 3 gradi quelle degli ultimi decenni, stabilendo un nuovo record per l’area.

Le regioni più colpite si affacciano sull’Atlantico e sul Mediterraneo occidentale: Spagna, Francia e il nord-ovest dell’Italia hanno vissuto ondate di calore lunghe e intense. Questo caldo fuori stagione ha impatti che vanno ben oltre il meteo, pesando sull’agricoltura, sul turismo e sulla salute pubblica.

Le immagini satellitari mostrano chiaramente un’estensione anomala delle zone roventi, con temperature marine sopra la media nel Mediterraneo. È un segnale che conferma come il riscaldamento globale stia influenzando anche i mari, rendendo il caldo estivo ancora più difficile da sopportare.

Anticiclone africano e Mediterraneo arroventato, l’estate si fa dura

L’anticiclone africano non è solo una massa d’aria calda che avanza verso nord: porta con sé un caldo secco e intenso che ha fatto salire le temperature anche nelle acque del Mediterraneo a livelli mai visti prima. Le località costiere hanno registrato valori termici marini superiori a quelli degli anni passati, alimentando ancora di più l’afa.

Il mare bollente funziona come una sorta di amplificatore: rilascia calore, aumenta l’umidità e rende il caldo ancora più opprimente, soprattutto nelle città dove l’effetto “isola di calore” si fa sentire. Così cresce il rischio di disagio tra la popolazione.

Da un punto di vista operativo, questo scenario impone massima attenzione da parte di protezione civile e amministrazioni locali. Gestire emergenze come colpi di calore o problemi idrici diventa fondamentale, soprattutto perché le previsioni non lasciano sperare in un miglioramento a breve: l’anticiclone africano potrebbe restare protagonista anche a luglio.

Estate in salita: cosa aspettarsi nelle prossime settimane in Europa

I modelli meteo indicano chiaramente che il caldo di giugno non è un episodio isolato. L’anticiclone africano continuerà a dominare gran parte dell’Europa occidentale e del Mediterraneo, spingendo aria bollente verso nord.

Questo si traduce in un’alta probabilità di altre ondate di calore, soprattutto nelle zone mediterranee e nel nord-ovest europeo. Le temperature resteranno sopra la media, con impatti evidenti in diversi settori. L’agricoltura dovrà fare i conti con una maggiore siccità, mettendo a rischio alcune colture e aumentando la domanda di irrigazione. Nel frattempo, la richiesta di energia elettrica salirà, soprattutto per alimentare i condizionatori.

Le amministrazioni pubbliche hanno un compito delicato: gestire gli effetti di questo caldo intenso con campagne di informazione, interventi sulle infrastrutture e una pianificazione attenta delle risorse idriche. Solo così si potrà contenere l’impatto sociale ed economico di questa stagione rovente.

I dati attuali indicano che luglio potrebbe essere addirittura più caldo di giugno, spingendo il termometro verso nuovi record. Naturalmente, le condizioni meteo possono cambiare, ma la tendenza è chiara: l’estate 2026 si annuncia difficile e caldissima.