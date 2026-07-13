Trauma cranico a Tonara: 13enne trasportata in elisoccorso al Brotzu di Cagliari

A Tonara, un pomeriggio come tanti si è trasformato in un incubo per una ragazzina di 13 anni. Durante un’attività sportiva, ha subito un grave trauma cranico che ha richiesto un intervento d’urgenza. Le sue condizioni, fin da subito, sono sembrate critiche. È stato quindi allertato l’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata immediatamente ricoverata nel reparto di neurochirurgia per le cure specialistiche.

Caduta improvvisa nel centro sportivo di Tonara

Il pomeriggio si è trasformato in un momento di grande tensione quando la giovane atleta è caduta durante l’attività sportiva, riportando un grave trauma alla testa. Al momento non sono ancora chiare le cause precise della caduta, ma le prime testimonianze parlano di una perdita di equilibrio durante il movimento. Nel centro sportivo, frequentato soprattutto da ragazzi, la sorveglianza del personale è solitamente sporadica.

Il trauma ha subito fatto scattare l’allarme per possibili danni neurologici. I familiari, presenti sul posto, hanno chiamato subito il 118. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, stabilizzando la ragazza e preparandola al trasferimento in ospedale.

Elisoccorso: corsa contro il tempo verso Cagliari

Vista la gravità e la distanza dal capoluogo, si è optato per il trasporto in elisoccorso, il mezzo più rapido per garantire un’assistenza adeguata. Il personale medico del 118 ha prestato le prime cure sul posto, monitorando costantemente i parametri vitali della giovane.

Il volo verso l’ospedale Brotzu è stato regolare. A bordo, il team medico ha continuato a sostenere le funzioni respiratorie e neurologiche della paziente. Il Brotzu è uno dei centri più attrezzati della Sardegna meridionale per i traumi cranici, con reparti specializzati e tecnologie all’avanguardia.

Ricovero al Brotzu: la situazione resta delicata

Appena arrivata, la ragazza è stata sottoposta a una TAC cerebrale che ha evidenziato una contusione importante, senza però segni di emorragie intracraniche estese. Nonostante l’assenza di complicazioni maggiori al momento, i medici hanno deciso di tenerla sotto stretta osservazione.

Il reparto di neurochirurgia ha già messo a punto un piano terapeutico per evitare possibili peggioramenti, come edema cerebrale o altri problemi neurologici. Le condizioni della giovane sono stabili, ma la prognosi resta riservata. La famiglia è stata tenuta costantemente aggiornata e il personale sanitario è a disposizione per fornire notizie in tempo reale.

Sport giovanile sotto la lente: sicurezza da rafforzare

L’incidente a Tonara riporta al centro dell’attenzione la sicurezza nelle strutture sportive dedicate ai ragazzi. Il rischio zero non esiste, ma è fondamentale adottare regole precise per prevenire infortuni gravi, soprattutto quelli che riguardano la testa. L’uso di protezioni adeguate, una sorveglianza costante e la formazione di chi pratica e di chi assiste alle attività sono passaggi imprescindibili.

Le amministrazioni locali, insieme alle associazioni sportive del territorio, sono chiamate a fare un bilancio delle misure attuali e a potenziare la sicurezza, anche durante gli allenamenti amatoriali. Curare l’organizzazione degli spazi e delle attività può fare la differenza, garantendo un ambiente più sicuro per i giovani atleti.

Infine, questo episodio dimostra quanto sia decisivo un intervento sanitario tempestivo e ben coordinato. Il trasferimento rapido in elisoccorso ha dato alla ragazzina le migliori possibilità di recupero, confermando l’importanza di un sistema di emergenza efficiente e preparato ad affrontare situazioni critiche.