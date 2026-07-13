Crescono Futuro Nazionale e M5S: FdI e PD Perdono Consensi nei Nuovi Sondaggi Politici

Futuro Nazionale cresce di un punto in appena quattordici giorni. Un balzo che in politica non si vede tutti i giorni, soprattutto in un periodo di apparente stallo. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle recupera terreno, mentre il centrodestra sembra perdere quota. I sondaggi di luglio 2024 raccontano una scena in rapida evoluzione, con vecchi equilibri che vacillano proprio mentre la riforma elettorale infiamma il dibattito pubblico.

Fratelli d’Italia in calo storico, Futuro Nazionale avanza a sorpresa

Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che da tempo guida il centrodestra, vede scendere il suo consenso sotto il 28%, il dato più basso dall’insediamento del governo. La media dei sondaggi si attesta al 27,6%, un segnale di rallentamento dopo anni di crescita costante. Anche la Lega continua a perdere terreno. Il partito di Matteo Salvini, un tempo dominante nel centrodestra, ora si trova a un soffio da Futuro Nazionale, con uno scarto ridotto a pochi decimi. È evidente una redistribuzione dei voti all’interno della stessa coalizione.

Il balzo di Futuro Nazionale non è solo numerico, ma segna un rilancio politico rispetto ai partiti tradizionali del centrodestra. Gli elettori di Fratelli d’Italia, meno legati a convinzioni ideologiche rigide rispetto alla base della Lega, sembrano più disposti a spostare il voto verso nuove proposte. Il quadro riflette una crescente volatilità nell’elettorato italiano, sempre più attento alle novità e meno fedele ai partiti storici.

Movimento 5 Stelle e Pd: un nuovo equilibrio in campo progressista

Anche sul fronte opposto si registra movimento. Il Movimento 5 Stelle risale fino al 13,5%, la sua percentuale più alta da oltre un anno. Un segnale di ripresa dopo un lungo periodo di stagnazione. A risentirne è il Partito Democratico, che però mantiene saldamente il secondo posto con oltre il 21% dei voti.

Questo riequilibrio tra i due principali partiti di centrosinistra mostra una competizione interna più accesa. I pentastellati riescono a ritagliarsi spazio, riconquistando elettori che si erano allontanati o che provengono dallo stesso bacino del Pd. Nei prossimi mesi potrebbe cambiare molto, con possibili ripercussioni su alleanze e strategie elettorali.

Centrodestra in affanno, la riforma elettorale mette pressione

L’ascesa di Futuro Nazionale pesa su tutto il centrodestra, che perde un punto e si ferma intorno al 43%, il minimo dall’inizio della legislatura. Un dato che assume rilievo soprattutto alla luce della riforma elettorale in discussione, nota come “Stabilicum”. Questa legge prevede un premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Ma con il calo dei partiti di maggioranza, la possibilità di raggiungere questa soglia alle prossime elezioni si fa più incerta.

Il governo e i partiti si trovano così sotto pressione, chiamati a trovare la strategia giusta per mantenere o aumentare i consensi. Le oscillazioni nel centrodestra e la crescita di forze emergenti come Futuro Nazionale potrebbero mettere a rischio la tenuta della coalizione. Intanto il dibattito sulla legge elettorale si fa più acceso, con effetti che potrebbero cambiare l’equilibrio parlamentare.

Cosa pensano gli italiani della legge elettorale e del premio di maggioranza

Le opinioni degli italiani sulla riforma sono divise. Molti preferiscono un sistema proporzionale, ma vogliono anche che le coalizioni siano chiare prima del voto, per evitare confusione. Un sondaggio di Only Numbers mostra che quasi la metà degli intervistati dà priorità alla stabilità parlamentare, mentre solo il 17% punta soprattutto a una rappresentazione fedele degli orientamenti politici.

Sul premio di maggioranza l’opinione è spaccata. In aprile, una rilevazione SWG mostrava un 42% di favorevoli al premio consistente per la coalizione vincente. Ma il dato cambia molto in base all’orientamento politico, con chi sostiene e chi si oppone in modo netto. Il punto più contestato resta però quello delle liste bloccate: la maggioranza degli italiani è contraria, con percentuali che variano dal 53% al 71% a seconda del sondaggio.

Diverso è il giudizio sull’obbligo di indicare in campagna elettorale il candidato premier. Questa proposta piace alla maggioranza, anche se con differenze legate all’appartenenza politica. È particolarmente impopolare tra gli elettori delle opposizioni.

Stabilicum, un tema che divide l’opinione pubblica

Nonostante l’attenzione mediatica, la riforma Stabilicum non convince del tutto gli italiani. Gli ultimi sondaggi mostrano una leggera maggioranza di opinioni negative, in alcuni casi anche maggioritarie come evidenzia Demopolis. Il giudizio resta però molto legato all’appartenenza politica.

Questa spaccatura rende ancora più difficile il cammino della maggioranza, soprattutto perché l’approvazione della riforma potrebbe influenzare la composizione e la stabilità futura del Parlamento. Le settimane che verranno saranno decisive per capire se e come la legge sarà approvata e per definire le strategie dei partiti in vista delle prossime elezioni. La fotografia dei sondaggi racconta un quadro politico in continua evoluzione, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri consolidati degli ultimi anni.