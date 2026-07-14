Terza ondata di caldo africano in Italia: picchi di 45°C e temporali al Nord nel weekend

L’Italia sta vivendo una terza ondata di caldo che sfiora l’incredibile: 45 gradi in molte località, numeri che sembravano impossibili fino a pochi anni fa. Anche il mare non resta indietro, con temperature che si avvicinano ai 30 gradi in diverse zone costiere. Un caldo opprimente, che mette a dura prova chi deve lavorare all’aperto e solleva preoccupazioni per la salute pubblica. Ma qualcosa sta per cambiare: dal Nord, temporali in arrivo promettono di spezzare questa lunga fiammata di caldo, regalando un po’ di respiro dopo giornate che sembravano senza fine.

Caldo record: fino a 45 gradi nelle zone più colpite

L’estate italiana si fa sentire forte, con il termometro che in alcune località ha superato abbondantemente i 40 gradi. Il Centro-Sud, in particolare, ha registrato punte di 44-45 gradi, valori che da tempo non si vedevano. Sicilia, Puglia e Campania sono le province più colpite, dove il caldo è stato addirittura superiore a quello di luglio 2022, un altro mese segnato da temperature anomale.

Questo caldo estremo non è senza conseguenze: si moltiplicano i casi di colpi di calore e le visite ai pronto soccorso aumentano. Le autorità locali hanno lanciato allarmi e raccomandano di evitare di stare all’aperto nelle ore più calde. Anche l’agricoltura soffre: le coltivazioni sono sotto stress, con rischi concreti per la raccolta di frutta e verdura. L’aria secca e il suolo che si asciuga rapidamente mettono a dura prova la produttività e aumentano il pericolo di incendi boschivi.

Mari bollenti a 30°C, un campanello d’allarme

Non è solo la terra a cuocere: anche il mare italiano ha raggiunto temperature record, toccando i 30 gradi in Adriatico e in molte parti del Tirreno. Questo riscaldamento anomalo mette a rischio l’ecosistema marino e le attività che si svolgono lungo le coste. L’acqua calda favorisce la diffusione di specie marine insolite, ma porta anche a una diminuzione dell’ossigeno e a squilibri nella biodiversità.

Per chi frequenta le spiagge, l’acqua calda e la mancanza di vento creano una sensazione di afa e stagnazione poco piacevole. Inoltre, il mare bollente alimenta le ondate di calore all’interno, creando un circolo vizioso che rende ancora più difficile la vita nelle città. Gli esperti avvertono: eventi come questo saranno sempre più frequenti, aumentando la vulnerabilità delle zone costiere.

Nel weekend arriva il fresco: temporali al Nord

Dopo giorni di caldo opprimente, il Nord Italia si prepara a un cambio radicale: nel fine settimana è atteso un fronte temporalesco che farà calare le temperature. Le zone alpine e le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige saranno le prime a sentire il sollievo. I temporali saranno intensi, con rovesci, fulmini e raffiche di vento, capaci di rinfrescare l’aria e spezzare l’afa.

Questa fase di maltempo segna la fine, almeno per un po’, della terza ondata di caldo. Le regioni del Nord potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Attenzione, però: i contrasti tra l’aria calda e quella più fredda potrebbero scatenare fenomeni violenti, perciò le autorità sono in allerta per prevenire disagi legati a grandinate e nubifragi. Nel resto del Paese, soprattutto al Sud, il caldo continuerà a farsi sentire ancora per qualche giorno.

Caldo record e impatti sulla vita quotidiana

Le ondate di calore che si susseguono a ritmo serrato mettono a dura prova non solo le persone ma anche l’economia. La richiesta di energia per condizionatori e ventilatori è salita alle stelle, con il rischio di blackout nelle reti elettriche. Le amministrazioni hanno attivato piani di emergenza per proteggere i più fragili, come anziani e bambini. Scuole e aziende hanno dovuto adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti.

L’agricoltura affronta una sfida enorme: la mancanza d’acqua e le temperature elevate costringono a ripensare metodi e tecniche, puntando su irrigazioni più efficienti e colture più resistenti. Anche il turismo ne risente: se da una parte le località balneari attirano molti visitatori, dall’altra il caldo intenso e il rischio incendi pesano sulle mete montane e rurali.

Questa emergenza climatica richiede risposte coordinate, che mettano insieme tutela dell’ambiente, benessere sociale e sostenibilità economica. I meteorologi avvertono: eventi come questi diventeranno sempre più frequenti, costringendo tutti a cambiare abitudini e politiche per affrontare il futuro.