Milano e provincia: crescita economica dello 0,7% nel 2025 e aumento imprese nel primo semestre 2026

Milano, Lodi, Monza e Brianza mettono a segno un +0,7% nell’economia nel 2025. Non è solo una questione di numeri: le imprese crescono del 2,1%, segno che il territorio non si accontenta, anzi rilancia. Nei primi mesi dell’anno le nuove attività, pur rallentando un po’, tengono un ritmo positivo con uno 0,8%.

Mentre l’Italia cerca di ritrovare stabilità dopo anni di scossoni globali e difficoltà interne, questa zona resta un punto fermo. Milano e le province vicine non si limitano a sopravvivere: attraggono investimenti, danno vita a nuove imprese e dimostrano una capacità di adattamento e innovazione che poche altre regioni hanno. La loro economia pulsa, resistendo agli alti e bassi del mercato.

Crescita economica oltre le aspettative

Negli ultimi mesi, le stime mostrano come l’area di Milano, Lodi, Monza e Brianza abbia superato le attese. Lo 0,7% di crescita previsto per il 2025 rappresenta un passo avanti rispetto agli anni precedenti, che erano più incerti. Il progresso riguarda sia la manifattura sia i servizi, con una spinta particolare dai settori tecnologici e finanziari.

Milano continua a consolidarsi come polo finanziario e commerciale, mentre Lodi, Monza e Brianza rafforzano il loro ruolo nelle filiere produttive e nei servizi di supporto. La crescita non è concentrata solo nelle grandi città: i dati evidenziano un recupero diffuso sull’intero territorio, anche se le realtà urbane più grandi guidano il trend. Investimenti pubblici e privati mantengono attivo il ciclo economico, favorendo occupazione e innovazione.

Nel complesso, questo quadro offre una fiducia più stabile rispetto a periodi di stagnazione o recessione. Le aziende locali sanno cogliere nuove opportunità e affrontano con maggiore preparazione le sfide del mercato globale e della concorrenza.

Cresce il numero di imprese, spinta dalle PMI e dalle startup

L’aumento delle imprese è un altro segnale positivo. Negli ultimi mesi, le nuove attività sono cresciute del 2,1%, a conferma di un clima favorevole alla nascita di startup e iniziative imprenditoriali. Un risultato importante, soprattutto se confrontato con il resto d’Italia, dove le aperture di imprese spesso arrancano.

Nel primo semestre del 2025, la crescita è stata dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il ritmo è più lento rispetto all’intero anno, ma rimane comunque incoraggiante e conferma una tendenza in crescita. Le nuove imprese si concentrano soprattutto nei settori tecnologico, commerciale e dei servizi, a dimostrazione dell’attrattiva che l’area esercita su questi ambiti.

Di grande rilievo è il ruolo delle piccole e medie imprese, che rappresentano il vero motore dell’economia locale. Queste realtà hanno dimostrato una buona capacità di adattarsi e innovare, sostenendo il tessuto produttivo. Inoltre, la presenza di centri di formazione, incubatori e supporti istituzionali aiuta a consolidare e far crescere le aziende emergenti.

Tutti questi elementi contribuiscono a mantenere alta la competitività dell’area, sottolineando il valore strategico di Milano, Lodi, Monza e Brianza sul panorama economico regionale e nazionale per il 2025.