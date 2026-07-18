Studio italiano: uso prolungato di Instagram altera la percezione del corpo e l’identità personale

Milioni di persone passano ore davanti allo schermo, scrollando immagini e applicando filtri sui loro volti. A prima vista, sembra solo un modo per divertirsi o migliorare un selfie. Ma dietro quel gesto c’è molto di più. La nostra mente, infatti, comincia a perdere il contatto con la realtà del corpo: non ci vediamo più con occhi sinceri, ma attraverso lenti digitali che alterano la percezione. Un processo complesso, che coinvolge il cervello e i sensi, e che modifica profondamente il modo in cui ci riconosciamo. A questo fenomeno si è dedicato un recente studio italiano, guidato dalla dott.ssa Sansoni, che svela dati sorprendenti sulla trasformazione dell’identità corporea.

Social e filtri: un colpo all’integrazione sensoriale del cervello

La ricerca italiana si è focalizzata sul sistema nervoso centrale, in particolare su come il cervello integra i segnali provenienti da vista, tatto e posizione del corpo nello spazio. Questa capacità, chiamata integrazione multisensoriale, è fondamentale per costruire un’immagine coerente di sé. Ma l’uso continuo di social come Instagram e dei filtri, spiega la dott.ssa Sansoni, altera questo meccanismo. Chi è abituato a vedere versioni filtrate di sé tende a interiorizzare un’immagine che non corrisponde alla realtà fisica. Col tempo, questo disallineamento tra ciò che si vede “modellato” e ciò che il corpo sente provoca un indebolimento della sincronizzazione tra i sensi. In parole semplici, il cervello fa più fatica a mettere insieme le informazioni e la consapevolezza del proprio corpo ne risente.

I filtri che cambiano il volto, il colore della pelle o altri dettagli spingono a basarsi solo sull’aspetto visivo esterno. Ma questa dipendenza riduce il ruolo degli altri sensi, fondamentali per mantenere un’identità corporea solida e stabile. Il mix sensoriale si sgretola, schiacciato dall’eccesso di stimoli visivi artificiali e superficiali. Il risultato è uno squilibrio che può aprire la strada a problemi nella percezione del corpo.

Quando il corpo diventa un’immagine sfasata: le conseguenze sull’identità

Questo fenomeno ha ripercussioni che vanno oltre l’aspetto fisico, toccando la sfera psicologica. Il distacco progressivo dai segnali interni del corpo — come il respiro, la tensione muscolare o il contatto con la pelle — indebolisce l’immagine autentica di sé. Chi passa molto tempo sui social con i filtri può arrivare a sentirsi disconnesso dal proprio corpo reale. Diventa difficile riconoscersi senza l’aiuto di filtri digitali, e questo può sfociare in problemi di autostima e insoddisfazione.

Alcuni studi collegati suggeriscono che questa alterazione prolungata dell’integrazione multisensoriale può favorire disturbi alimentari, ansia sociale e disturbi della percezione corporea come la dismorfofobia. Il lavoro della dott.ssa Sansoni si inserisce in questo scenario in crescita, mettendo a fuoco un meccanismo neurocognitivo finora poco indagato. “Quando perdiamo il contatto con le sensazioni interne, si indebolisce quella solida identità corporea che ci aiuta a gestire relazioni, emozioni e il mondo intorno a noi.”

Un esempio concreto è chi usa filtri per nascondere imperfezioni o migliorare l’aspetto digitale, finendo per abituarsi a un’immagine lontana dalla realtà. Ne nasce un paradosso: l’immagine perfetta sullo schermo diventa un modello irraggiungibile nel corpo vero. Da qui partono frustrazione e un senso di incompletezza che alimentano la dipendenza dai social e dai filtri.

Come difendere la percezione del corpo nell’era digitale

Alla luce di questi risultati, è chiaro che serve intervenire, sia a livello individuale che sociale, per limitare gli effetti negativi di questa esposizione continua a immagini filtrate e idealizzate. Il primo passo è aumentare la consapevolezza sull’uso dei social e promuovere pratiche che aiutino a ristabilire il collegamento tra mente e corpo.

Esercizi che migliorano la percezione tattile e la propriocezione possono aiutare a riattivare questo legame. Attività come la meditazione sul respiro, il movimento consapevole o lo yoga favoriscono una percezione più autentica e integrata del corpo. Allo stesso tempo, educare gli utenti a un uso critico e sano dei social riduce il rischio di dipendenza dalle immagini modificate.

Anche le istituzioni e le organizzazioni potrebbero fare la loro parte, promuovendo campagne informative sugli effetti neurocognitivi dei filtri e dei social network. Aiutare le persone a fare scelte più consapevoli è fondamentale. A livello personale, imparare a riconoscere e valorizzare i segnali autentici del proprio corpo diventa una vera difesa contro lo sgretolamento dell’identità corporea.

Lo studio della dott.ssa Sansoni apre una riflessione importante sul rapporto tra tecnologia e identità. Ci invita a ripensare il legame tra corpo e immagine digitale in un’epoca sempre più connessa. Le scoperte richiedono attenzione e interventi mirati per salvaguardare il benessere psicofisico di milioni di persone in Italia e nel mondo.