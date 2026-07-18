Matteo Salvini incontra Mario Roggero in carcere: pronto a candidarlo dopo la condanna per legittima difesa

«Ho difeso la mia vita», ha detto Mario Roggero dopo la sentenza definitiva. Oggi, quel gioielliere torinese di 72 anni che nel 2021 ha ucciso due rapinatori nella sua boutique si ritrova candidato, scelto da Matteo Salvini per una nuova sfida politica. La sua nomina ha subito scatenato un acceso dibattito, tra chi lo vede come simbolo di legittima difesa e chi denuncia un pericoloso precedente. In un’Italia ancora segnata da paure e tensioni sulla sicurezza, Roggero diventa il volto di una questione che divide, spingendo a riflettere su come difendersi e fin dove si possa spingere la giustizia privata.

Il raid in gioielleria e la condanna definitiva

Il 28 aprile 2021 la gioielleria di Roggero a Torino viene assaltata da tre rapinatori armati. Nel corso della colluttazione, il proprietario spara e uccide due degli aggressori. Da lì parte un processo lungo e complicato, che mette al centro la questione se si tratti di legittima difesa o di eccesso colposo. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine confermando la condanna per Roggero.

Il caso ha sollevato molte questioni delicate: la violenza dell’assalto, la dinamica della colluttazione, lo stato psicologico del gioielliere, e soprattutto come interpretare la legittima difesa in un contesto di forte stress. Le indagini hanno ricostruito ogni dettaglio con testimonianze e prove raccolte sul posto. La sentenza ha evidenziato quanto sia difficile tracciare un confine netto tra autodifesa legittima e reazione eccessiva.

Salvini e la scelta che infiamma il dibattito

Salvini ha fatto di Roggero un simbolo della lotta alla criminalità e della difesa del diritto dei cittadini a proteggere se stessi e i propri beni. La Lega aveva già manifestato l’intenzione di sostenerlo, anche in politica. Ora, candidarlo è un segnale chiaro: un messaggio diretto a chi ha idee rigide sulla sicurezza.

Questa scelta ha acceso un confronto duro sulla responsabilità di gestire la sicurezza personale e collettiva. Sostenere un uomo condannato ha polarizzato il dibattito: c’è chi applaude, vedendo in Roggero un eroe che difende i diritti di tutti, e chi invece denuncia il rischio di incoraggiare la violenza privata e di sminuire il valore delle sentenze.

Legittima difesa, una questione sempre aperta

La vicenda di Roggero riporta in primo piano il tema spinoso della legittima difesa, spesso al centro di polemiche e proposte di legge. La normativa italiana stabilisce criteri precisi: la difesa deve essere proporzionata e immediata rispetto all’attacco subito. La conferma della condanna da parte della Cassazione mostra quanto sia complicato interpretare queste situazioni, alimentando il dibattito su una possibile revisione delle norme.

Il discorso coinvolge anche la società: la percezione di insicurezza cresce, mentre aumentano le richieste di tutela dei diritti individuali. Molti cittadini, soprattutto in città, vivono con apprensione episodi di microcriminalità e vedono nella storia di Roggero un esempio da discutere o forse da imitare. Nel frattempo, le istituzioni devono trovare il difficile equilibrio tra sicurezza, giustizia e rispetto dello Stato di diritto.

Elezioni alle porte: un gioco politico rischioso

La candidatura di Mario Roggero è una mossa strategica di Salvini in vista delle prossime elezioni. Il leader della Lega punta a conquistare un elettorato attento alla sicurezza, sfruttando l’immagine di un uomo che ha reagito con fermezza a un’aggressione. La scelta si inserisce nel filone delle politiche della Lega su controllo del territorio, prevenzione del crimine e diritto all’autodifesa.

In un clima politico già spaccato, questa operazione potrebbe galvanizzare una parte dell’opinione pubblica, ma anche scatenare polemiche con altre forze politiche e il mondo della giustizia. Roggero, figura simbolo di un caso giudiziario e personale, entra così nel cuore del confronto elettorale, portando con sé un bagaglio di questioni sociali, civili e legali tutt’altro che facili da affrontare.