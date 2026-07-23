Perché Avere un Hobby è Sempre Più Raro in Italia: Ansia, Rincari e Schermi Rubano il Tempo Libero

Una volta bastava sedersi a dipingere, suonare o leggere solo per il gusto di farlo. Oggi no. I rincari che mordono il portafoglio, la sensazione di dover sempre “performare” e la presenza costante degli schermi stanno lentamente spegnendo quei momenti di piacere puro. Non è solo un’impressione: uno studio scientifico recente mostra che dedicarsi a un hobby riduce lo stress e persino il rischio di mortalità. Eppure, proprio quelle attività che ci fanno bene sembrano essere le prime a scomparire dalla nostra vita. Che cosa stiamo davvero perdendo? E come si fa a ritrovare il piacere di una passione senza trasformarla in un obbligo?

Prezzi alle stelle e hobby in sofferenza: le famiglie risentono della crisi

L’inflazione non risparmia nemmeno il tempo libero. L’aumento dei costi su beni e servizi colpisce direttamente quelle attività che richiedono una spesa: dall’acquisto di strumenti musicali o materiali per il fai-da-te, fino alle quote per iscriversi a corsi o laboratori. Le famiglie, costrette a rivedere il bilancio per far fronte alle necessità più urgenti, tagliano inevitabilmente sul tempo libero, eliminando dalla lista quelle passioni che sembrano meno indispensabili.

In molte città, chi vorrebbe riprendere un hobby si scontra anche con problemi pratici. La chiusura di spazi culturali e centri ricreativi, spesso per ragioni economiche, riduce le occasioni di incontro e di pratica collettiva. Così, chi non può permettersi un appuntamento fisso con un’attività rischia di restare escluso. Ne consegue un generale impoverimento delle opportunità di condivisione e di svago di qualità.

In questo scenario cresce anche l’ansia da prestazione. Un hobby sotto pressione diventa un obbligo o, peggio, un lavoro a metà. Le piattaforme social e il web, che avrebbero potuto diffondere le passioni, spesso spingono a cercare un ritorno economico o a misurare il proprio valore in like e condivisioni. Il piacere autentico lascia il posto alla performance.

Hobby “inutili” che fanno bene: la scienza lo conferma

Dietro l’abbandono di attività extra-lavorative considerate “non produttive” si nasconde un paradosso. Studi recenti mostrano che dedicare tempo a passioni apparentemente fini a se stesse fa calare il cortisolo, l’ormone dello stress, e migliora la salute del cuore. Ricerche a lungo termine evidenziano come chi si impegna regolarmente in hobby ricreativi viva più a lungo rispetto a chi non lo fa.

Non è solo una questione fisica. Questi momenti di creatività o di lavoro manuale stimolano il cervello, migliorano la capacità di risolvere problemi e mantengono attivi i circuiti neuronali fondamentali per restare svegli e adattabili con l’età. L’hobby “inutile” quindi produce effetti concreti che vanno ben oltre la semplice distrazione.

In più, la creatività apre uno spazio libero dal giudizio e dall’obbligo, dove si può esprimere se stessi senza la pressione di un risultato commerciale. Questo piccolo rifugio è essenziale per l’equilibrio emotivo e la salute mentale.

Imparare ad accettare l’imperfezione per riscoprire le passioni vere

Riprendere un’attività solo per il piacere di farla significa spesso accettare di non essere perfetti, di non riuscire subito o di non ricevere applausi. In un mondo dominato dalla competizione e dal confronto digitale, serve coraggio. Ma è proprio lasciando andare l’ossessione della performance che si ritrova il senso vero degli hobby.

Promuovere la cultura dell’imperfezione e del tempo libero come spazio di crescita personale senza pressioni economiche è una sfida per istituzioni, scuole e realtà culturali. Investire in programmi dedicati, garantire spazi accessibili e valorizzare la varietà delle attività può aiutare a ricostruire una rete di passioni diffusa nella società.

Anche ciascuno di noi deve imparare a liberarsi dal senso di colpa per il tempo dedicato a sé, a investire nelle proprie passioni senza aspettarsi risultati. La libertà di sbagliare, imparare e godere senza altro scopo che la felicità è un potente antidoto contro stress e isolamento.

Insomma, recuperare gli hobby non come mezzo ma come fine è più necessario che mai. Non si tratta di tornare al passato, ma di ridefinire il valore stesso del tempo libero in una società che troppo spesso lo sacrifica sull’altare dell’efficienza e del profitto.