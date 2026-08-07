Pressione bassa d’estate: il cardiologo Metra spiega cause, rischi e rimedi efficaci contro il caldo

Ti sei mai alzato dalla sdraio e, all’improvviso, tutto ha iniziato a girarti intorno? La vista si annebbia, il corpo si fa pesante, e quella stanchezza improvvisa ti sorprende. Nei giorni più caldi d’estate, questi episodi non sono rari: sono i cali di pressione, un fenomeno che mette in difficoltà molti, ma di cui si conosce poco. Pressione bassa, un termine che sentiamo spesso, ma cosa significa davvero? E soprattutto, quando bisogna preoccuparsi? A rispondere, un cardiologo che fa chiarezza su cause, rischi e rimedi efficaci.

Pressione bassa in estate: perché succede

La pressione arteriosa è la forza con cui il sangue spinge sulle pareti delle arterie. Quando i valori scendono sotto la norma, parliamo di ipotensione, o “pressione bassa”. D’estate, il caldo fa dilatare i vasi sanguigni e aumenta la perdita di liquidi con il sudore. Tutto questo riduce il volume di sangue che circola, abbassando la pressione. Inoltre, si perdono molti sali minerali, essenziali per il cuore e i vasi sanguigni.

A rischio sono soprattutto gli anziani, chi ha problemi cardiaci e chi prende diuretici o altri farmaci che influenzano la pressione. I sintomi? Capogiri, senso di sbandamento, vista offuscata e stanchezza improvvisa. Spesso peggiorano quando ci si alza di scatto da seduti o sdraiati.

Quando la pressione bassa diventa un problema serio

Non tutti i cali di pressione sono allarmanti. Però, se si ripetono spesso e con sintomi forti come confusione, debolezza importante o svenimenti, è il caso di rivolgersi a un medico. Una pressione troppo bassa può impedire agli organi vitali di ricevere abbastanza sangue, con rischi anche gravi.

Serve attenzione particolare se insieme all’ipotensione compaiono dolore al petto, difficoltà a respirare o segni evidenti di disidratazione. In questi casi, serve un controllo urgente: un cardiologo può escludere problemi più seri come aritmie, insufficienza cardiaca o disturbi renali.

Cosa evitare e cosa fare davvero contro i cali di pressione

Tra i rimedi più diffusi c’è il caffè, visto come un energizzante naturale. Ma, come spiega il professor Marco Metra, cardiologo di fama, “il caffè dà solo una spinta temporanea e non risolve il problema alla radice.” Al contrario, l’alcol peggiora la situazione: dilata i vasi e aumenta la disidratazione.

Il consiglio è di bere molta acqua e assumere bevande con sali minerali per mantenere il volume del sangue stabile. Meglio mangiare pasti leggeri e frequenti, scegliendo alimenti ricchi di potassio e minerali. Evitare sforzi e cambi di posizione bruschi nelle ore più calde è fondamentale.

In certi casi, possono aiutare le calze elastiche o piccoli integratori, ma sempre sotto controllo medico. Riposare con le gambe leggermente sollevate favorisce il ritorno del sangue al cuore e riduce i capogiri.

Solo se l’ipotensione è grave e persistente, o dovuta a malattie, il medico potrà prescrivere terapie specifiche. Mai affidarsi al fai-da-te, soprattutto in estate, quando il corpo è più fragile.

Controllare la pressione e riconoscere i segnali d’allarme

Tenere d’occhio la pressione è una buona abitudine, specialmente d’estate. Un misuratore domestico permette di verificare facilmente i valori: si considera bassa una pressione sotto i 90 mmHg per la massima e 60 mmHg per la minima.

Misurare regolarmente aiuta a capire se i malesseri sono legati al caldo o se serve un approfondimento medico. È importante riconoscere i campanelli d’allarme: debolezza improvvisa, difficoltà a stare in piedi, confusione o nausea possono prevenire svenimenti e cadute.

Infine, una visita specialistica esclude altre cause, da problemi neurologici a disturbi metabolici, e aiuta a gestire la pressione bassa per vivere l’estate in sicurezza.