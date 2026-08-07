Capsule caffè e cialde: dal 12 agosto diventano imballaggi

Dal 12 agosto 2026 PPWR stabilisce che le capsule, le cialde e le bustine per tè saranno formalmente considerate imballaggi nell’Unione europea. Questa classificazione vale anche quando l’unità monodose contiene residui della bevanda: la novità impone sulle confezioni etichette ambientali che indicano il materiale e la raccolta corretta, lasciando comunque spazio alle differenze locali nella gestione dei rifiuti.

La decisione nasce dall’osservazione delle abitudini dei consumatori e dalla conseguente necessità di inserire questi prodotti nelle filiere di raccolta e recupero. Il regolamento elimina la distinzione precedente tra unità monodose vuote e unità eliminate insieme al residuo, estendendo la qualifica di imballaggio a capsule caffè, cialde permeabili e bustine monodose usate.

Cosa cambia per il consumatore e per l’etichettatura

A partire da quella data i produttori dovranno riportare sulle confezioni la codifica identificativa del materiale e l’indicazione della raccolta, ma l’etichetta non si tradurrà automaticamente in un unico bidone valido per tutto il territorio. Fino all’entrata in vigore dell’etichetta armonizzata europea, prevista per il 12 agosto 2028 o successivamente se gli atti tecnici lo richiedono, in Italia sarà mantenuto il sistema nazionale basato sul codice del materiale e sull’indicazione della raccolta.

La regola pratica per il consumatore resta quindi semplice nel gesto quotidiano: leggere la confezione e seguire le disposizioni del proprio Comune, perché la destinazione finale può cambiare a seconda del materiale della singola unità e delle capacità degli impianti locali.

Materiali, compostabilità e raccolta dell’umido

Le unità monodose realizzate in plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma EN 13432, potranno essere conferite in raccolta organica e avviate agli impianti di compostaggio insieme al residuo di caffè. Per le cialde permeabili e le bustine il regolamento fissa anche un orizzonte temporale: entro il 12 febbraio 2028 quelle che diventano morbide dopo l’uso dovranno essere compatibili con il compostaggio industriale.

È importante notare che la semplice indicazione “biodegradabile” non è sufficiente per il conferimento nell’umido: il prodotto deve essere certificato come compostabile secondo gli standard previsti e l’etichetta deve riportare l’indicazione esplicita della raccolta organica.

Capsule rigide, impianti locali e esempi pratici

Per le capsule rigide in alluminio o plastica la possibilità di inserirle nelle filiere degli imballaggi dipende dalla capacità degli impianti di intercettare oggetti piccoli e leggeri. È il caso di Milano, dove grazie all’impianto di Muggiano le capsule di alluminio possono essere già gettate nel sacco della plastica e dei metalli; il modello è esteso ai Comuni serviti da Amsa, ma non è automaticamente applicabile all’intero territorio nazionale.

Nei Comuni privi di raccolta specifica resteranno operative le soluzioni alternative previste: i punti di riconsegna messi a disposizione dai produttori o le modalità indicate dall’amministrazione locale. Gettare una capsula nel contenitore della plastica o dei metalli soltanto perché è realizzata in quel materiale può non garantire il riciclo se l’impianto non è in grado di separarla.

Obblighi per i produttori e oneri economici

Da agosto partirà inoltre una sperimentazione della durata massima di dodici mesi per valutare i costi effettivi di gestione a fine vita delle unità monodose; i contributi iniziali potranno essere rivisti al termine della fase di prova, quando sarà più chiaro l’onere reale della raccolta e del riciclo.

La regola da ricordare

Dal 12 agosto non è più corretto dire in generale che tutte le capsule vanno nello stesso bidone: la novità fondamentale è la loro gestione come imballaggi, con etichette che indicano materiale e raccolta e con responsabilità precise per le aziende. Per il cittadino rimane il compito pratico di verificare l’indicazione sulla confezione e attenersi alle disposizioni del proprio Comune, perché la destinazione effettiva dipenderà dal materiale e dal territorio.