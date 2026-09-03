Governo Meloni, il più longevo della Repubblica: record di 1.413 giorni battuto il Berlusconi II

Giorgia Meloni ha appena tagliato un traguardo che nessun altro leader italiano era riuscito a raggiungere. Il suo governo, in carica dal 22 ottobre 2022, ha superato i 1.413 giorni consecutivi al potere, diventando il più longevo della Repubblica. Un dato che colpisce, soprattutto in un paese dove la durata media di un’esecutivo è spesso breve e instabile. Ha battuto il record del governo Berlusconi II, rimasto in carica per 1.410 giorni tra il 2001 e il 2005. Ma più che una questione di numeri, dietro c’è una maggioranza che tiene, una tenuta politica più solida di quanto molti avessero previsto.

Centrodestra, pilastro della stabilità

Dietro a questa longevità c’è soprattutto il ruolo del centrodestra. La coalizione ha mantenuto una certa compattezza, dimostrandosi un punto fermo dentro entrambe le Camere. La maggioranza è riuscita a superare tensioni e divergenze senza far saltare il banco, evitando così crisi di governo che finora hanno spesso caratterizzato la politica italiana. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e gli altri alleati hanno gestito con pragmatismo gli equilibri interni, trovando un’intesa su temi chiave.

Questa stabilità ha fatto da base per approvare riforme e misure economiche, permettendo al Parlamento di lavorare con continuità. Anche scelte strategiche e diplomatiche all’interno dell’esecutivo, con figure esperte e una gestione più concreta del potere, hanno contribuito a tenere insieme l’amministrazione. La mancanza di fratture profonde nella maggioranza e il controllo saldo di numeri significativi hanno ridotto i rischi di instabilità.

Una prima volta: una donna alla guida del governo

Il governo Meloni segna anche un momento storico dal punto di vista del genere. Per la prima volta nella storia della Repubblica, una donna siede a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio. Giorgia Meloni non è solo la prima donna a ricoprire questo ruolo, ma ha anche portato una ventata di novità in un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini.

La sua leadership ha offerto una prospettiva diversa, pur muovendosi all’interno di una coalizione di centrodestra classica. La sua presenza mediatica è stata forte, così come la capacità di comunicare efficacemente con il pubblico e con i suoi alleati. Questo ha contribuito a rafforzare l’immagine di un governo stabile, nonostante le difficoltà sul fronte interno e internazionale.

Il significato simbolico è chiaro: la presenza di una donna alla guida del governo segna una svolta nel ruolo femminile in politica, dimostrando che il genere non è più un limite, ma una risorsa.

Guardando indietro e avanti: l’impatto sulla politica italiana

Il record del governo Meloni va letto anche nel contesto di una storia politica italiana segnata da governi brevi e instabili. Il secondo governo Berlusconi aveva retto poco meno di quattro anni, mentre ora si apre una nuova fase. Questo cambiamento indica una diversa modalità di governo e un nuovo equilibrio tra le forze parlamentari.

Una stabilità del genere rende il clima politico più prevedibile e può favorire decisioni più lungimiranti, soprattutto in economia e welfare. Permette di lavorare su progetti a medio e lungo termine, senza la costante paura di cadute improvvise. Inoltre, può diventare un modello per le future alleanze, puntando su coesione e senso di responsabilità piuttosto che su mere strategie elettorali.

Anche le opposizioni devono fare i conti con un quadro meno fragile, mentre sul piano internazionale un governo stabile è un partner affidabile, capace di garantire continuità nelle relazioni diplomatiche ed economiche.

L’esperienza Meloni apre così una serie di domande su come si evolverà il sistema politico italiano e sulle strategie che i partiti adotteranno per restare o entrare al governo.

—

Questi numeri raccontano una fase poco usuale nella politica italiana, che apre nuovi scenari sia nella gestione istituzionale sia nella rappresentanza sociale. Le sfide restano tante, in un paese in continuo cambiamento, ma la costanza di questo esecutivo è un fatto senza precedenti, che merita attenzione e approfondimento.