Frecciarossa in Germania dal 2027: da Roma e Milano a Monaco di Baviera fino a 10 treni al giorno dal 2028

Ogni giorno, sulle rotaie che collegano Roma e Milano, si intravede un futuro più vicino alla Germania. Il gruppo FS Italiane ha in mente qualcosa di ambizioso: entro il 2028, fino a dieci treni al giorno potrebbero correre tra l’Italia e Monaco di Baviera, trasformando un percorso già importante in un vero e proprio asse strategico. Non si parla di semplici incrementi di corse, ma di un salto significativo nella mobilità europea. Dietro a questo progetto c’è la volontà di creare un ponte solido tra le capitali italiane e i poli industriali tedeschi, un nodo chiave per l’economia, la cultura e la vita di milioni di persone.

Da Roma e Milano a Monaco: il trasporto ferroviario si fa più intenso

Tra qualche anno spostarsi tra Italia e Germania in treno sarà più semplice e veloce. Oggi i collegamenti ferroviari tra Roma, Milano e Monaco sono pochi e spesso poco competitivi rispetto all’aereo. Il gruppo FS vuole cambiare le carte in tavola, con l’obiettivo di arrivare a dieci corse giornaliere entro il 2028. Un’offerta più ampia che risponde alle diverse esigenze di chi viaggia, dal turista al professionista.

Monaco di Baviera non è stata scelta a caso: è un punto nevralgico per gli scambi internazionali e un importante centro economico europeo. Avere collegamenti diretti e frequenti con Roma e Milano significa aprire nuove opportunità per i viaggiatori, ma anche ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto aereo. Il gruppo FS lavora in sinergia con operatori tedeschi e istituzioni locali, puntando a una rete che sfrutti i corridoi europei in via di sviluppo, garantendo servizi di qualità e interoperabilità.

Investimenti e lavori in corso per il 2028

Dietro questo progetto c’è un piano di investimenti corposo. Non si tratta solo di acquistare nuovi treni ad alta velocità, dotati di tecnologie moderne per migliorare comfort e sicurezza, ma anche di intervenire sulle linee ferroviarie transfrontaliere. Alcuni tratti dovranno essere potenziati per aumentare la velocità e ridurre i tempi di attesa alle frontiere, il tutto nel rispetto delle norme europee sulla sicurezza e con attenzione all’ambiente.

Questa espansione rientra in una strategia più ampia di FS, che vuole rafforzare la sua leadership nel campo dell’alta velocità a livello europeo. L’obiettivo è creare un sistema ferroviario integrato che renda gli spostamenti tra i Paesi più fluidi, sfruttando al meglio le nuove tecnologie digitali e le innovazioni infrastrutturali. Una parte degli investimenti sarà dedicata anche a digitalizzare i servizi a bordo e le piattaforme di prenotazione, per rendere più semplice e piacevole l’esperienza del viaggiatore.

Cosa cambia per economia, ambiente e viaggiatori

L’aumento dei collegamenti tra Italia e Germania porterà benefici concreti, sia sul piano economico che sociale. Una rete di trasporti più efficiente favorisce gli scambi commerciali e rafforza i legami tra importanti centri produttivi e culturali. Più treni ad alta velocità significano anche più turismo, con vantaggi per le destinazioni di entrambe le nazioni e un impulso ai consumi locali.

Dal punto di vista ambientale, spostarsi in treno invece che in aereo o auto significa ridurre le emissioni di gas serra. Per chi viaggia ogni giorno, come i pendolari, si aprono così soluzioni più comode e sostenibili, con un impatto positivo sulla qualità della vita e sull’accessibilità del territorio. Questa iniziativa spinge verso un modello di mobilità europea più integrato, favorendo la collaborazione tra Paesi e rafforzando il senso di comunità nel continente.

Con dieci treni al giorno tra Roma, Milano e Monaco, si riapre anche il discorso sulla mobilità transnazionale veloce, spingendo altre città a migliorare i propri collegamenti ferroviari. Il gruppo FS si prepara a giocare un ruolo da protagonista in questa trasformazione fondamentale del trasporto ferroviario europeo, guardando con attenzione alle esigenze di chi viaggia e di chi gestisce il sistema.