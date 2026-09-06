Api in crisi da luglio a settembre: il periodo più critico e come salvare gli impollinatori in Italia

Le api stanno affrontando un’estate complicata. Tra luglio e settembre, il caldo torrido secca i fiori, riducendo drasticamente il nettare disponibile. Meno cibo, più competizione: le api si trovano a contendersi risorse sempre più scarse. Non è solo un problema per loro, ma una minaccia per l’intero ecosistema e per le coltivazioni da cui dipendiamo.

Fioriture in calo: il nettare diventa un bene raro

Arrivati a metà estate, la maggior parte delle piante ha già finito di fiorire, lasciando dietro di sé un paesaggio con pochi boccioli nuovi. Da fine giugno in poi, i fiori si fanno sempre più rari, e con loro il nettare, fonte primaria di energia per le api. Senza abbastanza nettare, le colonie faticano a reggersi in piedi e la produzione di miele ne risente.

Le piante che continuano a fiorire in questo periodo sono poche e spesso concentrate in zone particolari, dove il clima è più favorevole. Studi agronomici evidenziano come questa scarsità sia una delle cause principali del calo della produzione di miele in tante zone d’Italia e d’Europa. E non è solo un problema per le api allevate: anche quelle selvatiche trovano sempre più difficile procurarsi il cibo necessario.

Un’estate di lotta: api, bombi e farfalle in competizione per il nettare

Tra luglio e settembre, il numero degli impollinatori aumenta, spinto dai cicli di riproduzione e dal clima. Ma il nettare, invece, diminuisce. Il risultato? Una vera e propria gara per accaparrarsi i pochi fiori rimasti. Le api si contendono il nettare non solo tra loro, ma anche con bombi, farfalle e altri insetti.

Questo aumento della competizione costringe le api a volare più lontano per trovare fiori ancora ricchi, sprecando energie preziose e riducendo l’efficienza del raccolto. L’affollamento e la sovrapposizione degli habitat costringono questi insetti a concentrare il lavoro in un tempo limitato.

I ricercatori avvertono che questa pressione può influire anche sul comportamento sociale delle api, complicando la gestione della colonia. La scelta dei fiori migliori diventa una questione di sopravvivenza, a volte a scapito della quantità o della qualità del miele raccolto.

Nettare scarso, rischio per agricoltura e biodiversità

Quando le api trovano poco nettare, ne paga il prezzo l’intero ecosistema e il settore agricolo. Le api sono fondamentali per l’impollinazione di molte colture alimentari, e se il nettare scarseggia, anche la produzione agricola ne risente. Meno nettare significa meno frutta, ortaggi e piante oleaginose impollinate, con raccolti ridotti e qualità inferiore.

Questo si traduce in problemi economici per agricoltori e filiere, ma anche in un rischio per la biodiversità. La diminuzione delle colonie può portare alla perdita di specie locali di impollinatori, con effetti a catena sull’equilibrio naturale.

Per questo, diversi progetti stanno lavorando per aumentare le fioriture estive, attraverso pratiche agricole più sostenibili e piantumazioni mirate. Tenere sotto controllo la salute delle api è oggi più che mai una priorità, visto il ruolo cruciale che questi insetti giocano nella catena alimentare.