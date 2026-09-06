Cagliari-Lecce: assente Mina, Pisacane evita il pessimismo dopo l’eliminazione in Coppa Italia

Il Cagliari arriva alla Unipol Domus con l’amaro in bocca dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e qualche tensione che si è respirata nello spogliatoio. Ma non c’è tempo per rimuginare. La squadra si concentra già sulla terza giornata di Serie A, pronta a sfidare il Lecce davanti ai propri tifosi. Di fronte, c’è l’esperienza di Eusebio Di Francesco, che guida un Lecce agguerrito e determinato a restare in Serie A. Due squadre appaiate in classifica, due storie che si incrociano in una partita che vale molto più dei tre punti.

Coppa Italia: la batosta che ha acceso la voglia di riscatto

L’eliminazione dalla Coppa Italia ha messo in luce alcune fragilità del Cagliari, soprattutto in difesa e nella fase di costruzione del gioco. Il malumore si sente, ma la squadra sembra determinata a voltare pagina. Durante gli allenamenti della settimana si è lavorato proprio su quei dettagli che hanno fatto la differenza nell’ultima partita, con l’obiettivo di migliorare subito in campionato.

La sfida col Lecce diventa così un banco di prova fondamentale: il Cagliari deve dimostrare di aver imparato dagli errori, mantenere alta la concentrazione e sfruttare il calore del pubblico di casa. La posta in gioco è altissima, vista la rivalità diretta con un avversario che lotta per la stessa salvezza. Serve una prova di carattere per ritrovare fiducia e slancio.

Lecce di Di Francesco: un avversario tosto e ben organizzato

Il Lecce arriva a Cagliari con le idee chiare. Sotto la guida di Di Francesco, la squadra ha trovato un’identità precisa e un assetto tattico solido, capace di mettere in difficoltà anche squadre più quotate. L’ex tecnico rossoblù conosce bene le insidie di questo campionato e l’importanza di queste sfide dirette.

I giallorossi puntano su una difesa compatta e rapide ripartenze, rendendo ogni partita una battaglia intensa e combattuta. Di Francesco cura ogni dettaglio, puntando sulla coesione del gruppo: elementi decisivi quando si affrontano squadre alla pari. La partita di domenica sarà una cartina di tornasole per capire chi ha fatto i passi avanti maggiori rispetto all’inizio della stagione.

Il valore dei punti in palio: un crocevia per la salvezza

Entrambe le squadre sanno che in questo momento è fondamentale fare bottino pieno per non finire invischiate nella lotta per non retrocedere. Le partite tra queste squadre si giocano con nervi tesi e grande intensità: ogni errore pesa doppio, ogni vittoria vale oro.

Il Cagliari punta a sfruttare il fattore campo e a evitare i blackout che hanno compromesso le ultime uscite. Il sostegno dei tifosi della Unipol Domus sarà un’arma in più per una squadra che deve ritrovare continuità e sicurezza. Il Lecce cercherà invece di espugnare il campo sardo per mettere pressione diretta a un avversario diretto e dare una scossa alla propria stagione.

In questo momento della Serie A, ogni punto conta davvero tanto. Per Cagliari e Lecce si tratta di un appuntamento da non sbagliare se vogliono guardare con più tranquillità al futuro del campionato.