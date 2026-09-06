Porto Rotondo, si chiude la campagna “Questa sera guido io”: la polizia sensibilizza i giovani sui rischi della guida in stato di ebbrezza

“Non bevo e guido.” Lo slogan risuona forte nei locali di Porto Rotondo, dove l’estate si accende di musica, risate e brindisi. Ma quest’anno, accanto alla festa, c’è una nuova attenzione: combattere la guida in stato di ebbrezza. Tra cocktail e serate affollate, una campagna ha preso il via proprio nei locali più frequentati, rivolta soprattutto ai giovani. Il messaggio è chiaro, quasi un monito: “chi guida ubriaco mette a rischio vite, e fermarlo deve diventare una priorità.”

Nei locali di Porto Rotondo, messaggi chiari per i giovani e la sicurezza

Estate 2024, Porto Rotondo diventa il campo d’azione di una campagna che vuole parlare ai giovani dove si ritrovano: bar, stabilimenti e locali sulla costa. Durante le serate, incontri brevi ma intensi, con volantini e parole dirette. Il messaggio? “Bere è una cosa, mettersi alla guida un’altra — e spesso pericolosa.”

Gli operatori hanno puntato sul dialogo, spiegando che il rischio non riguarda solo chi guida, ma anche chi sale in macchina con lui e tutti gli altri sulla strada. E hanno proposto alternative concrete: taxi, mezzi pubblici o servizi di guida dedicati, indispensabili in un posto dove la vita notturna è vivace e le strade piene. Niente imposizioni, ma un invito a riflettere e a prendersi responsabilità.

Controlli più serrati e risultati in crescita

La campagna non è rimasta solo sulle parole. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli vicino ai locali, soprattutto nei fine settimana, per fermare sul nascere comportamenti pericolosi. Un impegno che ha rafforzato il messaggio di guidare con prudenza.

I dati raccolti mostrano un interesse crescente rispetto agli anni passati, segno che il tema comincia a fare breccia. Porto Rotondo, con il suo ritmo estivo frenetico, è una cartina di tornasole per la sicurezza sulle strade: qui la guida in stato di ebbrezza resta una causa principale di incidenti, soprattutto tra i giovani adulti. Per questo, oltre alla sensibilizzazione, si sono individuati punti di raccolta per trasporti alternativi, facilitando così una mobilità sicura anche di notte.

La comunità si mobilita: tra locali e istituzioni un lavoro di squadra

Il successo della campagna passa anche dalle attività commerciali. Bar, ristoranti e stabilimenti hanno fatto la loro parte, ospitando eventi e diffondendo messaggi importanti. Così i luoghi del divertimento si sono trasformati in spazi di riflessione, dove il buon tempo va a braccetto con la consapevolezza dei rischi.

Dietro c’è un’alleanza solida tra amministrazione, polizia e operatori turistici, pronta a sostenere iniziative simili anche in futuro. L’obiettivo è chiaro: far diventare la prevenzione una parte normale dell’estate, per ridurre incidenti e garantire la sicurezza di chi sceglie Porto Rotondo per le vacanze. E non si esclude di estendere il discorso anche ai mesi invernali, coinvolgendo scuole e giovani per mantenere alta l’attenzione tutto l’anno.