Epsilon Perseidi e Lincidi 2024: quando e come vedere le stelle cadenti a settembre in Italia

Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, il cielo regalerà uno spettacolo discreto ma affascinante: le Epsilon Perseidi si faranno vedere con qualche meteora ogni ora. Poco dopo, tra l’11 e il 12, toccherà alle Lincidi prendere il testimone. Quest’anno, la Luna nuova farà la sua parte, oscurando il cielo e permettendo di ammirare anche le scie più deboli. Non saranno eventi da record, con circa cinque meteore all’ora, ma per chi ama alzare gli occhi al cielo, sono un invito a non perdersi piccoli miracoli celesti.

Epsilon Perseidi: un piccolo spettacolo d’autunno

Le Epsilon Perseidi non hanno la fama delle Perseidi di agosto, ma sanno regalare comunque uno spettacolo suggestivo. Il loro picco cade solitamente all’inizio di settembre e, anche nelle migliori condizioni, non supera le 5 meteore ogni ora. A produrle è la cometa 27P/Crommelin, i cui detriti sono più piccoli e meno numerosi, motivo per cui le scie luminose sono meno frequenti e più deboli.

Nel 2024, il momento migliore per osservarle è la notte tra l’8 e il 9 settembre. La Luna nuova in questo periodo è una manna dal cielo: senza la sua luce, anche i bagliori più deboli emergono nitidi nel cielo. Le meteore nascono nella costellazione di Perseo, alta nel cielo a nord durante la prima settimana del mese.

Per chi vuole tentare l’osservazione, il consiglio è di guardare tra le 22 e le 3 del mattino, quando il punto da cui sembrano partire le meteore si alza sopra l’orizzonte. Serve un po’ di pazienza e soprattutto un luogo lontano dall’inquinamento luminoso, come campagne isolate o zone di montagna, per godersi al meglio lo spettacolo.

Lincidi: meteore timide ma da non sottovalutare

Le Lincidi sono un altro sciame di meteore che fa capolino a settembre, con un’attività simile a quella delle Epsilon Perseidi, circa 5 meteore all’ora in condizioni ottimali. Il loro picco si concentra tra l’11 e il 12 settembre e prendono il nome dalla costellazione della Lince, da cui sembrano partire.

Queste meteore sono più deboli e sparse, perciò non è facile scorgerle senza un cielo perfettamente buio e sereno. La Luna nuova di quest’anno è quindi un’occasione d’oro per provarci. I detriti che le alimentano sono piuttosto sparsi, per questo non raggiungono la densità degli sciami più famosi come Geminidi o Quadrantidi.

Il momento migliore per osservare le Lincidi è intorno alla mezzanotte e fino alle prime ore dell’alba, quando il loro punto di origine è più alto nel cielo. L’assenza di luci artificiali è fondamentale: chi vive in campagna o in zone poco illuminate ha più chance di vederne qualcuna.

Anche se non sono particolarmente intense, le Lincidi offrono un’opportunità preziosa per chi segue da vicino l’attività meteorica, aiutando gli esperti a monitorare i cambiamenti nel tempo.

Luna nuova: l’alleata perfetta per le stelle cadenti di settembre

La Luna nuova di settembre 2024 fa la differenza per chi vuole osservare questi sciami minori. Senza il suo bagliore, il cielo diventa davvero scuro, e ogni meteora, anche la più debole, si fa notare.

Questo momento lunare si ripete ogni mese, ma la sua coincidenza con i picchi delle Epsilon Perseidi e delle Lincidi è davvero fortunata. Le meteore si mostrano come strisce luminose ben visibili a occhio nudo, soprattutto lontano dalle luci delle città.

Il meteo resta un fattore chiave: cielo sereno e senza foschia sono indispensabili. Conviene seguire le previsioni locali per scegliere la serata migliore e il posto giusto dove guardare il cielo.

Un cielo molto buio aiuta a percepire anche le meteore più sfuggenti, che altrimenti rischierebbero di passare inosservate. Le notti tra l’8 e il 9 e tra l’11 e il 12 settembre promettono quindi di essere le più indicate per godersi questi spettacoli naturali senza disturbi di luce lunare.