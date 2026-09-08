Incendio a San Basilio in Sardegna: elicotteri e Forestale al lavoro contro le fiamme

Le fiamme hanno preso rapidamente piede a Bruncu su Paru, una delle zone più delicate di San Basilio. Il rogo, alimentato dal vento secco che soffia nel sud Sardegna, ha allertato subito vigili del fuoco e protezione civile. Squadre aeree e sul terreno si sono mobilitate senza sosta, ma la lotta contro l’incendio è tutt’altro che finita. La situazione rimane critica, con il rischio che il fuoco si espanda ulteriormente.

Le fiamme a Bruncu su Paru: come si è sviluppato l’incendio

L’incendio è partito nella località Bruncu su Paru, una zona collinare con vegetazione mista: macchia mediterranea, alberi bassi e cespugli secchi che hanno favorito la rapida diffusione del fuoco. Le condizioni climatiche non hanno aiutato: vento forte e temperature alte hanno spinto il fuoco verso le aree vicine, complicando il lavoro delle squadre antincendio. Fin da subito, i soccorritori si sono concentrati sui punti dove il fuoco si propagava più velocemente, impiegando anche mezzi aerei già nelle prime ore del mattino per cercare di fermare l’avanzata verso i centri abitati.

Per contenere l’incendio, sono state create fasce tagliafuoco, rimuovendo materiale infiammabile e tracciando linee di contenimento strategiche. Il terreno, però, è molto impervio in alcune zone, rallentando il lavoro manuale. Per questo, si è fatto largo uso anche di tecnologie di monitoraggio satellitare per capire meglio l’estensione e la direzione delle fiamme. L’intervento combinato di elicotteri e squadre a terra è stato fondamentale nelle aree più critiche, ma la forza del vento e la fitta vegetazione hanno reso difficile ogni previsione sull’evoluzione dell’incendio.

Protezione civile in azione: le misure sul campo

Le autorità locali e la protezione civile hanno subito attivato un piano d’emergenza per far fronte alle fiamme. Numerosi mezzi antincendio e volontari sono stati schierati per presidiare le vie di fuga e tenere sotto controllo le abitazioni più esposte. Il Comune ha invitato i cittadini a rispettare le restrizioni di accesso nell’area interessata e a segnalare qualsiasi focolaio sospetto. L’azione coordinata tra Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri e volontari ha funzionato bene, limitando i danni soprattutto in una zona dall’ambiente particolarmente fragile.

Il monitoraggio delle condizioni meteorologiche è stato essenziale per prevedere eventuali cambi di vento che potrebbero peggiorare la situazione. Sono stati predisposti punti di raccolta per i soccorsi e, se necessario, non si escludono evacuazioni qualora il fuoco dovesse avvicinarsi ulteriormente alle abitazioni. L’esperienza degli ultimi anni, segnata da frequenti incendi in Sardegna, ha permesso di mettere a punto protocolli più rapidi e coordinati, migliorando la capacità di risposta. L’intera regione resta in massima allerta durante l’estate per prevenire e affrontare al meglio questi eventi.

Ambiente in pericolo: il rischio per le aree protette

L’incendio di Bruncu su Paru si inserisce in un quadro più ampio di emergenze legate agli incendi che, negli ultimi anni, hanno colpito diverse zone della Sardegna, mettendo a rischio habitat naturali e specie locali. La macchia mediterranea, tipica di queste zone e protetta, subisce danni pesanti dal fuoco, con effetti che si fanno sentire a medio e lungo termine sull’ecosistema. Il suolo danneggiato e la perdita di biodiversità sono tra i problemi principali, accelerando processi di erosione e desertificazione.

Le autorità ambientali e le associazioni locali stanno monitorando la situazione per valutare i danni e organizzare interventi di recupero e riforestazione. L’attenzione è alta soprattutto nelle aree riconosciute come parchi naturali o riserve, dove la tutela dell’ambiente è fondamentale per mantenere gli equilibri ecologici. Questo incendio ha ribadito l’urgenza di maggiori investimenti nella prevenzione, con campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e azioni mirate a ridurre il rischio di incendi di grande portata.

Le emergenze ambientali estive, tra siccità e caldo intenso, restano una sfida centrale per la Sardegna. Nei prossimi mesi, la gestione delle risorse naturali, la sicurezza pubblica e la protezione del territorio saranno temi cruciali. Le operazioni in corso a San Basilio mostrano l’impegno delle istituzioni nel cercare di limitare i danni e salvaguardare il patrimonio naturale della regione.