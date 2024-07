Elisabetta Canalis la denuncia choc sui social, immagini orribili: “Mostri, lo avete ammazzato”

Il duro attacco di Elisabetta Canalis: la showgirl denuncia pubblicamente sui social un comportamento orribile.

Da tempo si segnalano comportamenti violenti e mancanza di compassione nei confronti del prossimo da parte delle nuove generazioni. Attraverso i social, i video che testimoniano questo problema diventano virali e scatenano l’indignazione.

Secondo molti l’uso massiccio delle nuove tecnologie, a cominciare dallo smartphone e dalla realtà virtuale offerta dagli stessi social network e dalle altre piattaforme di comunicazione, tende a scollare dalla realtà gli utenti. E tra questi ci sono soprattutto i più giovani, i quali troppo spesso utilizzano questi strumenti senza l’intervento di intermediari in grado di spiegare loro a cosa vanno incontro.

Di recente l’ennesimo video che vede protagonisti un gruppo di minorenni è divenuto motivo di dibattito e di riflessione. Moltissimi personaggi pubblici hanno espresso il loro sgomento sui social. E anche Elisabetta Canalis è intervenuta commentando molto duramente l’episodio in questione. Episodio di una violenza allo stesso tempo inaudita e incomprensibile.

Elisabetta Canalis, la denuncia choc sui social: “Giusto farsi giustizia da soli”

Il video che ha scosso particolarmente la modella e conduttrice vede protagonista un gruppo di adolescenti. Nel video che ha fatto il giro del web uno di loro afferra un gattino abbandonato sul ciglio della strada e lo getta senza remore da un precipizio. Alcune ragazze hanno filmato la scena, sghignazzando e sbeffeggiando il povero animale inerme ed indifeso.

Elisabetta Canalis, da anni attivista in favore della tutela degli animali, ha espresso la sua opinione. Le sue parole mettono in risalto non solo le responsabilità dei genitori di quei ragazzi, ma anche gli evidenti limiti della legge italiana.

“Ma che c*** di mostri stiamo crescendo?”, ha scritto su Instagram la showgirl. E ancora: “Cosa importerà alla legge di un gattino? Un bel niente. Sai che c’è? Che è giusto farsi giustizia da soli. É giusto pestarli fino a lasciarli in terra e se i genitori protestano ce ne dovrebbero essere pure per i genitori. La legge in Italia non fa paura a nessuno. Fa ridere”.

Parole durissime, quelle della Canalis, evidentemente toccata nel vivo da quelle immagini orribili che stanno facendo il giro della rete. La showgirl ha voluto sottolineare il fatto che quello della violenza sugli animali è un argomento che tutt’oggi, benché susciti indignazione da parte di molti, non sembra interessare particolarmente a chi fa le leggi.