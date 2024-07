Labbra scottate dopo il mare: cosa devi immediatamente fare per evitare brutte infezioni

Hai le labbra bruciate dopo il mare? Puoi intervenire in questo modo per evitare infezioni: segui il metodo.

Andare al mare in questi giorni è più che importante. Non solo perché rinfresca il nostro corpo e ci permette di stare meglio, ma anche per una questione di relax mentale. Specie dopo diversi mesi di lavoro ininterrotto: bisogna prendersi una bella vacanza. E passare del tempo con i propri cari al mare, oppure con degli amici, non può che essere una bella situazione. Però c’è un problema piuttosto diffuso in questo caso.

Quando si decide di andare al mare, difatti, c’è sempre il rischio di scottarsi. La pelle ne risente più del dovuto e, in assenza di una buona crema solare, si soffre senza ombra di dubbio. Dopo un po’ di tempo appare l’abbronzatura, seppur ci sia il rischio che la pelle si screpoli per via delle ustioni solari. Tuttavia anche un’altra parte del corpo corre questo pericolo: parliamo delle labbra.

Ti sei scottato le labbra? Intervieni in questo modo per evitare infezioni: è importante

Le labbra sono le parti più sensibili del corpo, insieme ad altre zone come gli occhi per esempio. Non curarle potrebbe essere pericoloso dopo una scottatura, in quanto potrebbero venire a formarsi delle infezioni difficili da gestire. Ecco perché bisogna fare attenzione e seguire alcuni metodi di prevenzione, che risolverebbero il problema fin da subito. Che cosa si dovrebbe fare in questo caso?

Tanto per cominciare è bene precisare che si può intervenire in caso di dolore. Esistono diversi balsami, idratanti o erbe (come l’aloe) che possono essere usati sulle labbra. Così facendo è possibile guarirle e alleviare il dolore o la secchezza.

Ma se le scottature solari hanno provocano lacerazioni cutanee, o una infezione grave, è meglio evitare di utilizzare rimedi a base di olio. Lo stesso vale per unguenti o creme antibiotiche. Per condizioni particolari è sempre ottimale chiedere al proprio medico.

Il modo più semplice per intervenire consiste nell’usare il gel di aloe vera e gli impacchi freddi, considerati un buon inizio per guarire la pelle in fretta. Se cominceranno ad esserci degli ottimi risultati, allora si potrà intervenire direttamente con le soluzioni a base di olio. Questi sono i consigli principali per gestire le labbra scottate. Tenetele bene a mente per risolvere la situazione: vi serviranno di sicuro. Vi è mai capitato di scottarvi le labbra in questo periodo?