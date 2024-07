Uomini e Donne, Roberta pubblica questa foto: fan preoccupati per la sua salute

Roberta Di Padua ha pubblicato questa fotografia che ha già fatto il giro del web. Tutti si sono detti preoccupati per la sua salute.

La dama ha raggiunto la popolarità proprio grazie al dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi. In quello studio televisivo, ha potuto approfondire diverse frequentazioni con altri uomini, tra cui Riccardo Guarnieri e più di recente Alessandro Vicinanza. Con quest’ultimo ha oggi un’intensa storia d’amore, che viene documentata da lei stessa sui social e che sta appassionando migliaia di persone in tutta Italia.

Ad attirare l’attenzione è stata di recente una fotografia che ha postato la protagonista di Uomini e Donne. Numerosi sono i commenti che parlano del suo stato di salute.

Come sta Roberta Di Padua: la foto preoccupa

La fidanzata di Alessandro Vicinanza è sempre più attiva sui social, e proprio sui suoi canali virtuali posta spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua attività lavorativa. Nelle fotografie più recenti, in molti hanno notato un dettaglio che non è affatto passato inosservato, dato che i fan hanno notato un dimagrimento in lei. Tutti le hanno infatti chiesto cosa fosse successo e perché avesse perso così tanto peso, ed è stata proprio lei a rompere il silenzio.

In una delle sue ultime Instagram stories, la dama ha voluto tranquillizzare tutti affermando di essere in perfetta forma fisica. Roberta ha anche svelato di aver fatto le analisi e di aver avuto risultati ottimi, tanto che ha dichiarato anche di trovarsi solamente in un periodo della sua vita in cui ha perso un po’ di peso. Niente di preoccupante, quindi, per la protagonista di Uomini e Donne. Anzi, la donna gode di ottima salute e questa notizia ha subito calmato le paure dei fan, che si erano detti sempre più preoccupati per le sue condizioni.

Nel frattempo, Roberta si sta godendo sempre di più queste vacanze estive e lo sta facendo insieme a Vicinanza, con cui ha una relazione che sta procedendo a gonfie vele. I due si sono infatti innamorati nel corso della scorsa edizione di Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati, tanto da apparire spesso sereni e affiatati. In molti stanno nel frattempo attendendo la nuova edizione del dating show, che ha in serbo per i fan numerose altre sorprese e tanti colpi di scena, e che verrà trasmessa come sempre sul palinsesto Mediaset.