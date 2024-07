Veronica Peparini cambia look, cosa ha fatto ai capelli: così è ancora più bella

Veronica Peparini è sempre più bella. La neo mamma ha deciso di cambiare nuovamente look facendo impazzire i fan.

Coreografa e ballerina. Veronica Peparini è una delle insegnanti di ballo che si sono alternate nella scuola di Amici. Per anni ha formato i ballerini del talent condotto da Maria De Filippi e all’interno della scuola ha anche trovato l’amore. Il padre delle sue due gemelle, Andreas Muller, vinse Amici nell’edizione numero sedici. Il ballerino tornò poi nel programma come assistente e professionista e da allora la sua strada non si è più lasciata con quella della Peparini.

Nata a Roma nel 1971, la coreografa ha un fisico da far invidia alle giovanissime. Insieme al fratello Giuliano, sin da piccola mostra una innata passione per la danza che la porta a lavorare per i più grandi artisti non solo italiani ma internazionali. Nel 2013 diventa insegnante di Amici e parallelamente è la coreografa di ‘Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo‘. Inoltre è la coreografa del concerto di Alessandra Amoroso che si è tenuto nel 2022 allo stadio San Siro.

Veronica Peparini, il nuovo look della neomamma

Per quanto riguarda la sua vita privata, Veronica Peparini è stata sposata con il ballerino Fabrizio Prolli. Dal loro amore sono nati due figli, Daniele e Olivia. Il 18 marzo di quest’anno, all’età di 53 anni, ha invece partorito due gemelli, Penelope e Ginevra. La sua è stata una gravidanza complicata che ha voluto condividere passo dopo passo sui social. La coreografa infatti è molto seguita, basti pensare che il suo profilo instagram ha più di un milione di follower.

Ora la Peparini ha deciso di cambiare nuovamente look. Qualche mese fa aveva optato per un bob corto scalato e un colore dei capelli che andava sul biondo pesca. Un taglio che era piaciuto molto ai fan e che era perfetto per l’estate e il caldo di questi giorni. In una storia ora ha postato la sua nuova acconciatura che la rende ancora più bella.

I capelli sono ondulati e sono cresciuti dato che cadono sulle spalle. Il taglio è sbarazzino e consente di avere un’acconciatura elegante ma ordinata. Anche il colore è tornato più sul biondo eliminando i riflessi pesca. Un look che in poche ore ha fatto incetta di like e piace ai suoi tanti fan che non perdono occasione per riempire di cuori lei e le sue due piccole.