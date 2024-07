La Promessa, spoiler dalla Spagna: Curro fa una scoperta sconvolgente

Anticipazioni spagnole La Promessa: Curro troverà una lettera e farà una scoperta che lo lascerà completamente sconvolto.

La Promessa nelle ultime puntate si è concentrata sulla scomparsa di Ramona e sulle sue ricerche. Da molti giorni ormai la donna non si fa più vedere, per questo gli abitanti del paese si sono riuniti per trovarla. Solo che stanno iniziando a pensare che forse si è recata da suo figlio e che è sana e salva. Jana però continua ad essere sempre più preoccupata per lei, dato che ha trovato nella sua casa il ventaglio della marchesa.

Ha chiesto a Manuel di parlare con sua madre e dopo una prima titubanza alla fine il giovane ha deciso di affrontare la marchesa. Jimena stanca di fingere di essere incinta ha inscenato un aborto: Teresa è entrata nella sua stanza per svegliarla e ha trovato sul suo letto un’enorme macchia di sangue. Catalina e Pelayo vogliono a tutti i costi estendere la vendita delle marmellate su larga scala ma hanno trovato da subito l’opposizione di Cruz. Nelle prossime puntate ci sarà un vero e proprio colpo di scena: Curro farà una scoperta che lo lascerà senza parole.

Spoiler dalla Spagna nuove puntate La Promessa: Curro scoprirà tutta la verità

Nelle prossime puntate de La Promessa– secondo le anticipazioni spagnole- Ramona tornerà finalmente a casa ma le spiegazioni che darà sulla sua assenza non saranno convincenti e Jana comincerà a pensare che stia nascondendo qualcosa. Curro si recherà dalla donna per salutarla ma si troverà di fronte ad una scoperta sconvolgente. Troverà la lettera che sua madre aveva consegnato alla sua amica in cui le rivelava che lui è il figlio di Alonso.

Il giovane resterà completamente spiazzato, dato che ha sempre creduto di essere il nipote del marchese e non avere, invece, un legame così forte. Ramona troverà il giovane con la lettera tra le mani e in preda al timore la prenderà e la strapperà in mille pezzi. Curro però la rassicurerà di non aver letto in tempo tutto il contenuto. Nei giorni successivi cercherà di stare più vicino ad Alonso, per capire se lui sa del loro rapporto. Chiederà anche a Catalina un lavoro nella tenuta per dare una mano alla famiglia.

Ramona, invece, prenderà una decisione molto importante: confiderà al giovane e a Jana di voler lasciare Lujan per sempre per poter andare a vivere da suo figlio. Curro cercherà di bloccare la sua partenza ma senza alcun risultato. Infatti, la donna preparerà i bagagli e scriverà una lettera ai due fratelli, in cui gli ribadirà tutto il suo affetto. Il suo addio però non risolverà il mistero della morte di Dolores visto che non ha voluto raccontare ai figli quello che sapeva.