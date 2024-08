Principe William perché aveva quel soprannome all’Università: “C’era un motivo serio”

Il Principe William all’Università aveva un soprannome, dopo tanti anni è stato svelato il motivo. È serio.

La Royal Family britannica sta attraversando un periodo irto di difficoltà. Soltanto pochi mesi fa sia il Sovrano Carlo III sia Kate Middleton hanno annunciato al mondo intero di essere affetti da un tumore. Il Monarca, secondo indiscrezioni, si starebbe sottoponendo ad una radioterapia e, gli esiti farebbero ben sperare. Di fatto, ha ripreso ad adempiere i suoi impegni regali e le uscite pubbliche non sono più sporadiche. Vige il totale riserbo invece, per quanto concerne le condizioni di salute della Principessa del Galles, Kate. Si vocifera che gli effetti del trattamento chemioterapico preventivo a cui si sta sottoponendo, siano impattanti e che sia sempre più magra e stanca.

La preoccupazione più grande della Principessa è quella di non poter dedicare le sue energie ai suoi tre figli e, al consorte William. Il Principe sta attraversando un momento difficilissimo, è infatti il pilastro sia di suo padre sia di sua moglie e, secondo gli insider sarebbe sull’orlo di un crollo emotivo. Al suo fianco ci sono i suoceri, i genitori di Kate che gli infondono coraggio e non lo lasciano mai solo. Tutto il mondo ha gli occhi puntati dunque sulla Corona inglese e, da quando è stato pubblicato Catherine, la Principessa del Galles di Robert Jobson la curiosità è cresciuta.

Svelato il soprannome del Principe William all’Università: “C’era un motivo serio”

Con il suo lavoro l’autore ha raccolto alcuni aneddoti della vita di Kate Middleton, dall’infanzia in Giordania sino al primo incontro con William. Jobson descrive Kate come una donna intelligente, forte e determinata, capace di conquistare il mondo grazie alla schiettezza e alla semplicità, divenendo un’icona per i britannici. Nel suo libro racconta anche alcuni particolari della vita del Principe William e, un aneddoto non è passato in sordina. L’autore ha svelato infatti il suo soprannome ai tempi dell’Università. Robert Jobson ha raccontato che i primi anni di Università per William non furono affatto semplici, essendo conscio di non essere uno studente “come tutti gli altri”, preferì non dare nell’occhio, tanto che non si presentò alla festa delle matricole.

William era preoccupato che i compagni di corso potessero avvicinarsi a lui per interesse e, dunque scelse con premura le persone di cui circondarsi. Per scongiurare qualsiasi circostanza negativa, nel corso del primo anno si iscrisse ai moduli di Storia dell’Arte, Geografia e Antropologia con il nome Williams Wales. Ma c’è di più. L’autore infatti ha spiegato che William quando usciva con gli amici si faceva chiamare Steve. Kate Middleton invece si guadagnò il soprannome di “Fit Kate” per la sua incredibile bellezza e per la personalità dolce e decisa.