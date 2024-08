Allarme vacanze, alcuni voli sono da evitare: elenco completo

Allarme vacanze, ecco perché alcuni voli dovrebbero essere evitati: non sono così sicuri come può sembrare. Ecco l’elenco

Prendersi una bella vacanza in questo periodo dell’anno è davvero indispensabile, poiché la mente e il fisico hanno bisogno di assoluto riposo, mettendo da parte i problemi e gli affanni della quotidianità. Quindi è altrettanto importante scegliere la meta giusta in base alle proprie necessità. In tanti, durante le vacanze, si muovono in aereo per risparmiare tempo e denaro. Ma ci sono alcune rotte che, per un motivo o per un altro, sono poco sicure.

Come si può capire se un volo è più tranquillo rispetto ad un altro? Tutto ciò che bisogna fare è prestare attenzione alle turbolenze, che classificano la pericolosità di un volo rispetto ad un altro. La turbolenza è un movimento d’aria irregolare che viene prodotto da vortici e correnti verticali, tuttavia non sono del tutto imprevedibili come si pensa. Infatti questi fenomeni atmosferici sono studiati dagli esperti.

Allarme vacanza, non prendere questi voli: sono considerati pericolosi a causa delle turbolenze

Ci sono quattro tipi di turbolenze. Queste possono essere leggere, moderate, gravi ed estreme. Chiaramente il volo è consentito solo nei primi due casi, mentre negli altri due è impossibile. Nel caso in cui è necessario farlo, l’aereo può comunque prendere il volo nonostante le condizioni atmosferiche siano pericolose. Ed è proprio in questo caso che alcuni voli sono più pericolosi di altri, perché dovranno affrontare turbolenze difficili da gestire per i piloti.

Per capire quali sono le tratte più complicate bisogna dare uno sguardo al sito di analisi dati Turbli. Di recente sono stati valutati oltre 150.000 voli in ogni parte del mondo, ed ognuno di questi ha ricevuto una classificazione. Quindi è stato misurato il parametro di intensità delle turbolenze. Da queste analisi è emerso che la tratta di Santiago del Cile e Santa Cruz, è attualmente il volo più leggero che ci sia. Altri, però, non lo sono affatto.

Per esempio i voli che partono da Natori (Giappone), Wellington (Nuova Zelanda), Sapporo (Giappone), Osaka (Giappone), Bishkek (Kirghizistan), Tokoname (Giappone), Lanzhou (Cina), Tokyo (Giappone) e Christchurch (Nuova Zelanda) sono ad alta turbolenza, per cui se possibile andrebbero evitati. In questo periodo sarebbe il caso di scegliere altre mete, così da stare più tranquilli quando si è in aereo.