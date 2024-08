Capelli che ingialliscono dopo la tintura: la soluzione è gratuita e la hai già a casa, prova subito

I tuoi capelli prendono una sfumatura gialla dopo la tinta? La soluzione per eliminarla è facilissima e gratuita, forse l’hai già a portata di mano.

Il biondo, il colore più gettonato per le tinte ai capelli. Peccato che soltanto dopo poche settimane tutto il lavoro del parrucchiere sembra svanire completamente: addio ai bei riflessi freddi e benvenuti aloni gialli antiestetici e bruttissimi. Insieme alla sfumatura giallastra indesiderata è anche probabile che lo stesso capello risulti particolarmente secco e sfibrato. Si tratta di una reazione dovuta alla decolorazione di solito utilizzata per ottenere quel biondo che tanto ci piace: questa, solleva le cuticole del capello rovinandone il fusto.

Così la chioma risulta spenta, sfibrata, secca; si formano subito le doppie punte e nel giro di poco tempo ci ritroviamo un disastro in testa al posto della bella chioma lucente che tanto desideravamo. Certo possiamo riparare il capello danneggiato con diversi prodotti, oggi in commercio ce ne sono davvero tantissimi, ma come fare a risolvere il problema dell’ingiallimento? E se vi dicessi che la soluzione è a portata di mano, costa pochissimo (se non è addirittura gratis) e probabilmente l’avete già in casa senza saperlo?

Aloni gialli sui capelli? La soluzione è un impacco a base di Aspirina

Ebbene sì, l’aspirina non è solo un farmaco salvavita da usare quando abbiamo influenza e raffreddore, ci può aiutare anche ad eliminare quel bruttissimo alone giallo e far tornare il capello come appena uscito dal parrucchiere. L’aspirina è un ottimo rimedio per la salute dei capelli e del cuoio capelluto: le sue funzioni antimicrobiche e antifungine erano già famose come stimolante dell’ossigenazione cellulare, inoltre l’acido salicilico al suo interno è molto efficace contro la forfora e i capelli secchi.

Un altro utilissimo ingrediente è la carbocisteina, un ottimo ricostruttore dei ponti sulfurei dei capelli, chiude le cuticole e rende i capelli lucidi e rimpolpati. Grazie alle sue proprietà purificanti l’aspirina riesce anche ad eliminare tutte le impurità, la ruggine e lo smog che si accumulano sui capelli, le principali cause di ingiallimento. Per rimuoverlo in casa possiamo creare una maschera a base di Aspirina, riducendo in polvere 3 pastiglie e miscelandole bene con altrettanti cucchiai di shampoo neutro. Lasciamo in posa per 5 minuti sui capelli et voilà! Il risultato sarà una chioma lucente, idratata e senza aloni come appena uscite dal parrucchiere.