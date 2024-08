Stirare d’estate, che tortura! Come evitare il bucato stropicciato dopo il lavaggio: segreto impensabile

Sei alla ricerca di un modo per non stirare nel corso dell’estate? Ecco come evitare il bucato stropicciato dopo il lavaggio.

Durante l’estate stirare non è sicuramente una delle attività più piacevoli. Complice il grande caldo non è così gratificante trascorrere qualche ora della giornata con in mano un ferro da stiro che mani calore e vapore. In questo articolo andremo a spiegarti un metodo molto utile per non ricorrere all’utilizzo del ferro da stiro per evitare che capita abbigliamento appena lavati possano risultare stropicciati.

Ovviamente questo metodo può essere utilizzato anche durante il resto dell’anno e soprattutto anche da coloro che non hanno proprio voglia di stirare o che per svariati motivi non abbiano tutto questo tempo a disposizione. Sei pronto a scoprire In cosa consiste questo metodo? Non ti resta altro che proseguire con la lettura dell’articolo e successivamente ti chiediamo anche di condividere il link con tutte le persone che secondo te potrebbero trovare interessante l’argomento.

Bucato stropicciato dopo il lavaggio: con questo trucco risolvi tutto

Esiste un modo molto semplice per evitare che i vestiti si stropiccino dopo il lavaggio. Ciò che devi fare è procurarti del ghiaccio. Grazie al ghiaccio possiamo evitare che i panni si stropiccino in lavatrice: in che modo? Occorre inserire dei cubetti di ghiaccio all’interno della lavatrice per creare un vapore in grado di penetrare nelle fibre dei tessuti con lo scopo di ridurre l’effetto dello stropicciamento.

Ma in che modo va utilizzato il ghiaccio? Per prima cosa è opportuno prendere tutti i vestiti da lavare e procurati una quantità sufficiente di cubetti di ghiaccio. Dopodiché inserisci i vestiti in lavatrice come faresti normalmente, successivamente il detersivo seguendo tutte le istruzioni del caso e in fase conclusiva prendi i cubetti di ghiaccio.

Hai due possibilità per utilizzare il ghiaccio: il primo consiste nel posizionare i cubetti nello scompartimento dei detersivo prima di far iniziare il ciclo del lavaggio. Ciò consentirà al ghiaccio di sciogliersi lentamente durante il lavaggio e di generare vapore utile a ridurre tutte le pieghette classiche dello stropicciamento.

Il secondo metodo invece consiste nell’inserire i cubetti di ghiaccio direttamente nel cestello della lavatrice insieme ai vestiti. L’unica cosa che ti consigliamo, se dovessi utilizzare questo metodo, è di utilizzare un sacchetto di stoffa in cui inserire i cubetti.