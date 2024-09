Trump: “A Springfield gli immigrati stanno mangiando cani e gatti”, ma la polizia dell’Ohio lo smentisce

“Gli immigrati stanno mangiando gli animali domestici delle persone che vivono lì e stanno prendendo i lavori che sono occupati dagli afroamericani“, ha detto Trump. Uno dei moderatori di Abc ha fatto sapere che dopo le dichiarazioni dell’ex presidente l’emittente ha contattato il city manager dei luoghi menzionati che “ha affermato che non c’erano state segnalazioni credibili di animali domestici danneggiati, feriti o maltrattati da immigrati”

Durante il dibattito con Kamala Harris, l’ex presidente degli Stati Uniti ha detto che “a Springfield gli immigrati stanno mangiando i cani e i gatti domestici“, ma la polizia dell’Ohio ha fatto sapere di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione che potesse confermare questa notizia. Si tratterebbe, infatti, di una fake news che ha iniziato a diffondersi sui social media nel fine settimana. Harris, che guardava Trump incredula durante il suo discorso, è scoppiata poi a ridere dopo la sua supposizione. Anche uno dei conduttori, David Muir, ha corretto l’ex presidente negando che questa sia una notizia vera.

Trump e la fake news sugli immigrati che mangiano cani e gatti

La fake news che Trump ha riportato in studio come vera sarebbe circolata probabilmente dopo che un residente di Springfield ha pubblicato un video dicendo che gli immigrati nella comunità avevano ucciso e mangiato alcune anatre di un parco locale. La storia dei migranti haitiani che mangiano gatti, anatre ecc., ha raccolto milioni di visualizzazioni su X, dopo che Vance, senatore repubblicano per l’Ohio, ha pubblicato un post raccogliendo 10,7 milioni di visualizzazioni in cui affermava che “stanno causando caos in tutta Springfield”. “I resoconti ora mostrano che le persone hanno avuto i loro animali domestici rapiti e mangiati da persone che non dovrebbero essere in questo paese“, aveva aggiunto. Vance aveva anche affermato, senza prove, che la popolazione haitiana in questione è composta da immigrati illegali. Un portavoce ha affermato che il senatore aveva ricevuto “un elevato volume di chiamate ed e-mail nelle ultime settimane da cittadini preoccupati di Springfield” e che “il suo tweet si basa su ciò che sente da loro“.

“Stanno mangiando gli animali domestici delle persone che vivono lì”, ha ribadito Trump, che ha poi aggiunto che gli immigrati “stanno prendendo i lavori che sono occupati dagli afroamericani“. Uno dei moderatori di Abc ha detto che dopo le dichiarazioni dell’ex presidente l’emittente ha contattato il city manager dei luoghi menzionati che “ha affermato che non c’erano state segnalazioni credibili di animali domestici danneggiati, feriti o maltrattati da individui all’interno della comunità di immigrati”.

Sulle dichiarazioni di Trump Kamala ha commentato: “Lui parlerà di immigrati tutta la serata” cercando di irritare l’ex presidente. “Trump è confuso sulla realtà dei fatti, come avere perso le ultime elezioni” ha continuato Harris.

Le reazioni e il comunicato della polizia

David Muir, moderatore del dibattito, ha dichiarato: “Abbiamo verificato con il responsabile della città” la veridicità dei fatti e i funzionari non hanno trovato prove a sostegno delle tesi secondo cui gli immigrati avrebbero ucciso e mangiato animali domestici.

La polizia dell’Ohio ha dichiarato lunedì di non aver ricevuto segnalazioni credibili di immigrati che hanno fatto del male agli animali domestici. In una nota ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza delle “voci” e di non avere informazioni a supporto. “In risposta alle recenti voci che denunciano attività criminali da parte della popolazione di immigrati nella nostra città, desideriamo chiarire che non ci sono state segnalazioni credibili o affermazioni specifiche di animali domestici danneggiati, feriti o maltrattati da individui all’interno della comunità di immigrati”, si legge nel documento inviato dalla polizia via e-mail a NBC News. “Inoltre, non ci sono stati casi verificati di immigrati che hanno intrapreso attività illegali come occupare abusivamente o gettare rifiuti davanti alle case dei residenti. Inoltre, non sono state fatte segnalazioni di membri della comunità di immigrati che hanno deliberatamente interrotto il traffico“, continua la nota.

Viles Dorsainvil, presidente dell’Haitian Community Help and Support Center, ha definito le frasi di Trump razziste: “È solo bigottismo, discriminazione e razzismo. C’è un gruppo di persone che ha inventato delle notizie solo per denigrare gli haitiani, che stanno cercando un posto dove crescere la loro famiglia e cercare un lavoro“, ha detto.