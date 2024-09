Qui piccolissima e già bella, oggi ha 81 anni ed è il volto amatissimo della tv

La bambina in copertina è un’icona del cinema e del mondo dello spettacolo, con una lunga carriera ricca di successi.

Bionda, occhi azzurri e sguardo che ha fatto stendere ai suoi piedi tantissimi spasimanti. La piccola che stringe al petto il suo pupazzo è la protagonista di tantissimi film, molti di questi diventati cult di un genere che ha fatto la storia del cinema.

La protagonista di cui il nome non è difficile scoprire è stata un simbolo degli anni Settanta. La sua infanzia non è stata affatto facile: figlia di un fotografo e di un’attrice, ha vissuto gli anni turbolenti della Seconda Guerra Mondiale, vedendo la sua famiglia costretta a fuggire dalla Cecoslovacchia dopo la conferenza di Potsdam, che sancì l’espulsione della popolazione tedesca da quel territorio. La famiglia si trasferì prima in un campo profughi e poi, grazie al Displaced Persons Act del 1948, negli Stati Uniti.

Ha un figlio famosissimo nel mondo dello spettacolo e se si guarda attentamente la foto in copertina si può anche scorgere una certa somiglianza. Avete capito di chi si tratta?

Un volto amatissimo della TV: è Barbara Bouchet

La bellissima bambina bionda è ovviamente Barbara Bouchet, nata nel 1944 nella Repubblica Ceca. Nel 1956, Barbara e la sua famiglia si stabilirono a San Francisco, dove iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Entrò a far parte del corpo di ballo del celebre programma televisivo “The KPIX Dance Party“, con cui si esibì regolarmente fino all’inizio degli anni Sessanta.

Fu proprio in questo periodo che decise di abbandonare il suo cognome tedesco, adottando il più elegante e pronunciabile pseudonimo di Barbara Bouchet. Intraprese così una carriera nel cinema e nella televisione statunitense, con apparizioni in serie di successo come Star Trek.

Il vero successo, tuttavia, la Bouchet lo conobbe al suo ritorno in Europa nei primi anni Settanta. Grazie alla sua bellezza e carisma, divenne una delle figure di spicco della commedia sexy all’italiana, un genere che dominava all’epoca. La sua presenza si consolidò con film come Milano calibro 9 e Non si sevizia un paperino, che le garantirono grande popolarità e ruoli da protagonista.

Con il declino del genere cinematografico che l’aveva resa famosa, Barbara seppe reinventarsi, lanciandosi nel mondo del fitness. Nel 1985 pubblicò una serie di videocassette e libri di aerobica, ottenendo un notevole successo e aprendo anche una palestra a Roma. La sua presenza televisiva si intensificò negli anni successivi, con ruoli in fiction di successo come Ho sposato uno sbirro e partecipazioni a show come Ballando con le stelle.

La vita privata di Barbara Bouchet ha avuto altrettanto rilievo: dal matrimonio con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese sono nati due figli, tra cui lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, a sua volta un volto amato della televisione italiana. Oggi, a 81 anni, Barbara Bouchet rimane una delle personalità più apprezzate dello spettacolo italiano.