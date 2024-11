Meteo, cambia tutto: arriva il calo termico (choc)

L’autunno, o meglio un anticipo di inverno, sembra essere arrivato in Italia. Dopo il caldo degli ultimi giorni il termometro si è abbassato.

Che in Italia abbiamo avuto un autunno piuttosto insolito è cosa nota, fino a qualche giorno fa sul bel Paese ci sono state temperature molto al di sopra della media stagionale, ma adesso le cose stanno per cambiare ed è in arrivo un vero e proprio calo termico, con temperature a picco e un’aria decisamente più fredda rispetto a quella degli ultimi tempi.

E se da un lato c’è chi gioisce della cosa, dall’altro c’è chi avrebbe preferito il caldo a oltranza. Ad ogni modo con l’arrivo di questo “choc termico” è il momento di dedicarsi anche al cambio di stagione, qualora non sia già stato fatto.

Meteo in Italia, le previsioni parlano chiaro: arriva il freddo

In Italia già dall’inizio della settimana dell’11 novembre si è assistito a un’inversione di tendenza per quanto riguarda le condizioni metereologiche. Praticamente si ha avuto una vera e propria inversione termica, fenomeno che generalmente interessa più le zone a valle e le pianure e così in Piemonte il termometro è arrivato a toccare anche lo zero, stesso discorso vale per l’Emilia Romagna dove in aperta campagna ci sono state anche le prime deboli gelate.

Un’inversione importante che bene o male tutte le regioni stanno avvertendo, con temperature minime che si sono abbassate sotto i 10° anche nelle regioni del centro e meridionali e massime che sono cadute a picco, rispetto ai 20-22° delle ultime settimane. Temperature che ci danno ufficialmente il benvenuto nella stagione autunnale, con un primo assaggio di inverno nelle regioni del Nord. Del resto il caldo degli ultimi tempi è stato piuttosto anomalo, sebbene sia una condizione meteo che ormai si verifica praticamente ogni anno.

In questa settimana – dall’11 novembre al 18 novembre, dunque, avremo un’aria decisamente più fresca, che ci costringerà – qualora ancora non sia stato fatto – a fare il cambio di stagione e a tirare fuori giacche pesanti, sciarpe e cappelli. Nel fine settimana, però, assisteremo a un lieve rialzo soprattutto nelle zone occidentali e nelle regioni tirreniche, dove le temperature si alzeranno un po’. Ma si tratta di minime variazioni che di fatto non dovrebbero cambiare la situazione meteo in Italia, dove l’autunno – a detta degli esperti – è decisamente arrivato. Del resto manca poco più di un mese a Natale e un po’ di freddo era il momento che arrivasse.