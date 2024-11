Nuova vita per l’ex cartiera di Arbatax abbandonata: ecco cosa diventerà grazie ai finanziamenti tanto attesi

Ci sono novità entusiasmanti riguardo alla riqualificazione dell’ex cartiera di Arbatax, che coinvolgono finanziamenti regionali vitali per il comune di Tortolì.

Questi fondi, cruciali per l’attuazione di opere di infrastruttura e urbanizzazione, erano a rischio di revoca a causa di scadenze imminenti. Fortunatamente, grazie a recenti decisioni del governo regionale, il progetto può proseguire senza intoppi.

L’amministrazione di Tortolì, guidata dalla presidente Alessandra Todde, ha ricevuto una proroga decisiva fino al 31 dicembre 2025. Questa estensione è fondamentale poiché permette di mantenere il finanziamento di oltre 4,6 milioni di euro, già assegnato nel 2012. Con il rischio che i fondi venissero revocati a causa di ritardi, la proroga offre un’importante opportunità per lo sviluppo del territorio. Inoltre, è stato fissato un termine finale per completare i lavori, da rispettare entro il 31 dicembre 2027. Si tratta di tappe vitali per la comunità, che attende da tempo la riqualificazione di quest’area.

Le lungaggini burocratiche e la complessità dei procedimenti hanno complicato il lavoro di bonifica dell’ex cartiera, un compito che non doveva essere sottovalutato. Tuttavia, la decisione di mantenere i fondi disponibili, pari a 4,1 milioni di euro, rappresenta un passo avanti significativo e una sorta di rinnovata speranza per il comune. Già in passato, il governo regionale aveva dimostrato sensibilità verso questo progetto, ed ora la situazione si presenta sotto una luce più positiva.

Un impegno condiviso per Tortolì

Il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha espresso riconoscenza nei confronti del consigliere regionale Salvatore Corrias e dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu. Entrambi hanno giocato un ruolo essenziale nel garantire il proseguimento di questo progetto cruciale per il comune. Ladu ha sottolineato l’importanza di queste risorse finanziarie, non solo per il miglioramento delle infrastrutture ma anche per il futuro sviluppo economico dell’area. Con il finanziamento finalmente assicurato, il comune si sente motivato a portare a termine i lavori nei tempi previsti.

Il percorso di riqualificazione dell’ex cartiera rappresenta un momento cruciale per Tortolì, non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche sociale ed economico. La riqualificazione potrà non solo migliorare l’immagine della città, ma favorire anche l’attrazione di nuove attività e opportunità di lavoro, obiettivi che sono sempre stati al centro della visione dell’amministrazione comunale.

Una nuova era per l’ex cartiera di Arbatax

Con la disponibilità di queste risorse, il comune di Tortolì è pronto a intraprendere una fase nuova. I progetti di infrastrutturazione e urbanizzazione non sono solo una questione di necessari lavori, ma rappresentano un investimento per il futuro della comunità. Arretrati ma ora incentivati dai fondi regionali, i lavori si concentreranno sull’adeguamento delle strutture, sulla creazione di spazi pubblici e sulla valorizzazione degli aspetti estetici e funzionali dell’area.

Tutto questo porterà a benefici tangibili per i cittadini di Tortolì. Le speranze sono alte, con l’aspettativa che le opere si concludano entro la data stabilita. Un’attesa lungimirante ma realistica che punta al rinnovamento della zona. L’ex cartiera di Arbatax non sarà più vista solo come un relitto del passato, ma come un simbolo di rinascita e sviluppo. La comunità attende con impazienza i progressi, oggi più che mai, manifestando un forte desiderio di futuro.