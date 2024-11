Nuovo Bonus da 1000 euro, il Governo premia proprio tutti: se fai presto domanda avrai i soldi sul conto in un baleno

Un nuovo bonus da 1.000 euro, non è uno scherzo, non è uno dei tanti proclami che si fanno in tv ma è una misura certa.

Lo scontro sulla manovra finanziaria del governo va avanti tra polemiche, critiche e scioperi. Proprio nei giorni passati hanno scioperato i professionisti del settore sanitario. Medici e infermieri hanno incrociato le braccia per manifestare il proprio disappunto ed il proprio dissenso ai tagli operati nel settore sanitario.

Il 29 novembre ci sarà lo sciopero generale. Una grande manifestazione a Roma, dove in passato in occasioni simili si sono radunate milioni di lavoratori, sindacati,opposizioni e anche gente comune manifesteranno il proprio malcontento.

La legge di bilancio del 2024 di questo governo, del resto, è risaputo è una coperta un pò corta. Lo stesso esecutivo non ha fatto mistero di questa cosa ripetendo in più occasioni che le risrse sono poche e vanno centellinate. Proprio con poche risorse a disposizione, dunque, il governo ha dovuto decidere dove investire e dove tagliare. Non potendo accontentare tutti, l’esecutivo si è dato delle priorità cercando di acocntentare almeno alcune categorie.

Ecco a chi spetta il nuovo bonus da 1.000 euro

E’ chiero che dinanzi alle tante polemiche e critiche di questi giorni e ad uno sciopero generale in vista, ciò che sembra emergere è che il governo non abbia accontentato proprio nessuno. Ciò nonstante sono tantissimi i bonus che vengono riconfermati per il nuovo anno. In un periodo di crisi che, da qualche anno a questa parte, sembra non volerci abbandonare ma, anzi, dando la percezione che potrebbe peggiorare da un momento all’altro.

Le crisi internazionali e le guerre scoppiate un pò ovunque nel mondo, in particolare il Medio Oriente e la guerra russo-ucraina, sembrano aver messo in ginocchio l’economia mondiale. Inflazione e caro vita sono le parole che più si sentono ripetere e che le persone vivono sulla propria pelle. Ecco, dunque, in occasione di nuovi bonus si accende la scintilla in moltissime persone che cercano di capire se lamisura li riguardi oppure no.

Ancora di più quando si tratta di una occasione ghiotta come i 1.000 euro del nuovo bonus in oggetto. In questa circostanza chiariamo fin da subito che si tratta di un bonus che riguarda gli studenti e, di conseguenza, le loro famiglie. In particolar modo tutti gli studenti che per ragioni, ovvie, di studio, sono costreti a recarsi fuori sede. Non a caso a riconoscere questo bonus è stato il comune di Capri. L’isola meravigliosa nel Golfo della Campania meta ambita di tursiti che, però, per molti giovani significa doversi spostare soprattutto per andare a scuola.

Ebbene il Comune di Capri rilascia un bonus per gli studenti capresi fuori sede. Un contributo “una tantum” per far fronte a una quota delle spese che sostengono i capresi che studiano fuori dall’isola. Il supporto economico verrà riconosciuto a giovani che seguono i corsi di studio fuori dal territorio isolano. Si tratta di una bella iniziativa che verrà incontro a tantissime famiglie del Comune di Capri e che potrebbe fare da apri pista a nuove misure del genere anche altrove.