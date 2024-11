Chi è il nuovo e bellissimo fidanzato di Elisabetta Gregoraci: più giovane di lei

Elisabetta Gregoraci pare che abbia un nuovo amore, la show girl è stata pizzicata in compagnia del suo possibile fidanzato.

La storia con Giulio Fratini è ormai archiviata e pare proprio che Elisabetta Gregoraci abbia trovato di nuovo l’amore. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata pizzicata in dolce compagnia e il presunto fidanzato sarebbe una persona piuttosto in vista.

Negli ultimi mesi, dopo che la notizia della fine della storia tra la Gregoraci e Fratini era stata resa nota, si era iniziato a parlare di un possibile riavvicinamento con Flavio Briatore, ampiamente smentito dallo stesso imprenditore che aveva spiegato come la show girl fosse per lui famiglia. E adesso si parla di un nuovo giovane amore nella vita della bella Elisabetta.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, la show girl di nuovo innamorata?

A pizzicare Elisabetta Gregoraci e il ragazzo che sarebbe il suo nuovo amore è stato il settimanale Chi. Lei e Tomas Talin sono stati beccati per le vie dello shopping milanese e il tabloid ha parlato di una frequentazione che durerebbe già da qualche mese.

Il sopracitato settimanale ha anche spiegato come non fosse la prima volta che i due sarebbero stati visti assieme, sarebbero stati più volte beccati in serate milanesi glamour in atteggiamenti che lascerebbero poco spazio all’immaginazione. Secondo Chi, Elisabetta e Tomas potrebbero essersi già conosciuti la scorsa estate al Twiga, lui ha 28 anni e la differenza d’età – di 16 anni – è notevole. Ma a quanto pare questo non sembra interessare alla show girl, anche Fratini era molto più giovane di lei e la storia è durata due anni e mezzo.

Mentre con Flavio Briatore la grande differenza d’età era al contrario, con Tomas è Elisabetta a essere “la grande” della coppia. Il ventottenne ha un cognome di grande fama, lui è un giovane imprenditore ma il padre, Fabio Talin è considerato il re delle estati vip a Saint Moritz, si occupa infatti di affitto di immobili extra lusso, con una sua società. Tomas lavora da sempre con il padre e si divide tra l’Italia e la Svizzera. Dunque anche lui, come Giulio Fratini, è un giovane imprenditore di successo con alle spalle una famiglia importante.

Elisabetta Gregoraci al momento non ha ne smentito ne confermato le voci di una sua relazione con il giovane Tomas. Magari tra qualche giorno usciranno nuove foto inequivocabili, anche se lei non ama pubblicizzare sui social i suoi fidanzati.