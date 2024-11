Fiera Natale Cagliari: dal 7 dicembre ricomincia il viaggio sensoriale nella cultura sarda

Cagliari celebra i 42 anni della Fiera Natale, un evento annuale che attira visitatori da tutta la Sardegna. Si svolgerà nei padiglioni del complesso di viale Diaz, trasformando l’atmosfera cittadina in un luogo di festa.

Con tre divertenti weekend di eventi, sta per cominciare un’esperienza ricca di sapori, tradizioni e opportunità per acquistare i regali di Natale. I visitatori avranno l’incredibile possibilità di gustare le delizie offerte da ben 60 aziende agroalimentari presenti, il tutto mentre si godono intrattenimento e creatività. I cancelli saranno aperti dai primi di dicembre e l’ingresso è gratuito, un invito imperdibile per tutti!

L’atmosfera magica della fiera di natale

La Fiera Natale non è solo una semplice manifestazione; è un viaggio sensoriale attraverso la cultura sarda e le sue tradizioni. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festiva, con stand decorati e animazioni che riempiranno i padiglioni che si estendono per ben 2500 mq. Gli eventi si svolgeranno nei weekend del 7-8, del 14-15 e del 21-22 dicembre, con orari flessibili che coprono l’intera giornata, dalle 10:30 alle 20:30. Sarà un’opportunità per fare compere natalizie, ma anche un momento per socializzare e gustare prelibatezze locali. Le aziende agroalimentari che parteciperanno sono pronte a stupire i visitatori con una varietà di specialità, dai dolci tradizionali ai formaggi e alla pasta fresca. Cagliari si prepara a diventare il centro del Natale, con un programma fitto di eventi e esperienze pensate per coinvolgere e divertire.

Degustazioni e show cooking: un festino per il palato

Un aspetto particolarmente interessante di questa edizione della Fiera Natale è l’integrazione di show cooking e degustazioni di prodotti locali. Saranno organizzati eventi dove chef esperti, attraverso dimostrazioni culinarie, mostreranno come preparare piatti tradizionali con ingredienti freschi e genuini dell’isola.

Inoltre, i visitatori potranno assaporare vini e birre artigianali sardi, con degli stand dedicati per godere di questi gustosi nettari. La collaborazione con la Regione Sardegna ha permesso la creazione di un’area esclusiva per le birre artigianali, un vero paradiso per gli appassionati di queste bevande. Non ci sarà solo cibo e bevande, ma anche un’attenzione particolare per i più piccoli; infatti, la fiera non dimentica i bambini.

Un’area dedicata ai più piccoli e un ricettario per le feste

I piccoli visitatori avranno l’opportunità di partecipare a laboratori creativi dove potranno esprimere la loro fantasia, e verranno coinvolti in racconti animati da Elfi speciali, il che renderà l’atmosfera ancora più fiabesca. Sarà un’occasione per scoprire le meraviglie della tradizione attraverso i giochi e le storie, immersi in un mondo incantato. Inoltre, per festeggiare il 42° anniversario della fiera, è stato creato un ricettario unico, ricco di piatti tradizionali che rappresentano il cuore della cucina sarda. Questo volume raccoglie ben 16 ottime ricette che sono state selezionate dalle associazioni provinciali dell’Unione Regionale Cuochi Sardegna e sono state preparate durante le esibizioni culinarie della fiera.

Una sinergia tra tradizione e innovazione

La Fiera Natale rappresenta così un esempio concreto di sinergia tra le istituzioni locali, l’artigianato e i produttori agroalimentari. L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione, insieme alla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, ha messo in piedi un evento non solo commerciale, ma anche culturale, volto a promuovere le eccellenze dell’isola. L’allestimento di due aree distinte, una dedicata all’agroalimentare e l’altra all’artigianato, contribuirà a esaltare la varietà e la ricchezza dei prodotti locali. In questo modo, la fiera diventa non solo un luogo di acquisto, ma anche un’opportunità per conoscere e apprezzare le tradizioni sarde, offrendo un’idea di comunità viva e vibrante.

La Fiera Natale di Cagliari è un’avventura da vivere, un’occasione per scoprire il meglio dell’Italia in un’atmosfera di festa, dove ogni visitatore avrà la possibilità di portarsi a casa un pezzo di Sardegna. Non resta che segnare le date in calendario e prepararsi a una straordinaria esperienza natalizia!