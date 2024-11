A Palazzo Doglio riparte il progamma di eventi natalizi: ce n’è per tutti!!

Cagliari si prepara a festeggiare il Natale e Palazzo Doglio è il cuore pulsante delle iniziative natalizie. Tra luci scintillanti e decorazioni incantevoli, il programma è ricco di eventi che promettono di coinvolgere adulti e bambini.

Dalla performance gospel ai laboratori creativi, passando per cene gourmet e appuntamenti con Babbo Natale, c’è davvero qualcosa per tutti. Scopriamo insieme queste avventure che renderanno il periodo delle festività indimenticabile.

Iniziamo con il Thanksgifting weekend, un’anteprima che dà il via al periodo natalizio! Questo evento apre le porte di Palazzo Doglio a tutte le famiglie, presentandosi come un’opportunità per creare ricordi indelebili. Ci sarà l’allestimento dell’albero di Natale, un momento aspettato da molte persone, con tanti addobbi colorati che abbelliscono la corte e portano gioia. Inoltre, il Meet Santa porterà i piccoli a conoscere Babbo Natale in un’atmosfera magica. Ma non è tutto! La sera del 14 dicembre, il Christmas Gospel, con l’esibizione di Junior Robinson e Lois Kirby insieme al Black Soul Gospel Choir, incanterà il pubblico, trascinandoli in un vero e proprio viaggio emotivo.

Questo approfondimento natalizio continua con il Lei Festival, che dal 29 novembre al 1 dicembre ospiterà vari eventi, tutti dedicati al gioco e al divertimento. Un nome importante da citare è quello di Umberto Galimberti, che arricchirà le giornate con la sua presenza. L’intero palinsesto di attività è stato curato per garantire momenti di gioia, riflessione e creatività. L’incontro con Babbo Natale e la performance gospel sono solo alcuni esempi delle opportunità di svago che verranno offerte, creando un clima festoso per tutti.

Cibo e tradizione: le delizie di Palazzo Doglio

Il Natale è anche cibo e tradizioni culinarie, e a Palazzo Doglio non mancheranno le prelibatezze. Il prestigioso chef Alessandro Cocco sarà il protagonista delle cene festive che si svolgeranno nel locale. Ogni piatto sarà un viaggio attraverso i sapori della tradizione, reinterpretati in modo creativo e raffinato. Da non perdere è la selezione dei Winter drinks che arricchiranno l’esperienza al bar. A partire dal 30 novembre, ogni weekend fino a gennaio, gli ospiti potranno gustare le calde bevande tipiche, come il vin brulé, le castagne arrosto e la cioccolata calda accompagnata da marshmallow. Queste delizie calde porteranno conforto e calore durante le fredde serate invernali.

Il 24 e il 25 dicembre, Palazzo Doglio offrirà un suo menù speciale per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale, permettendo agli ospiti di condividere momenti indimenticabili attorno alla tavola. L’atmosfera sarà intrisa di festeggiamenti, con piatti allestiti con cura e attenzione, per celebrare al meglio le tradizioni culinarie natalizie. Non si tratta solo di mangiare, ma di vivere un’esperienza gastronomica che unisce sapori a storie e ricordi.

Attività per bambini e famiglie: divertimento assicurato

Cosa fare per intrattenere i più piccoli durante il periodo natalizio? Palazzo Doglio ha pensato a tutto, creando spazi dedicati e laboratori per i bambini. Il 15 dicembre, il Villaggio degli Elfi offrirà una serie di giochi e laboratori creativi, curati da Kids&Us. Qui, i bambini potranno divertirsi creando le loro letterine per Babbo Natale e partecipare a tante attività laboratoriali stimolanti. L’atmosfera sarà vivace e coinvolgente, e i piccoli potranno vivere momenti di pura gioia e creatività, in un ambiente amichevole e festoso.

Un altro appuntamento imperdibile sarà il Giardino d’Inverno, in programma per il 21 dicembre, dove ogni angolo sarà allestito a tema natalizio, creando un quadro incantato e magico. La sera, il teatro Doglio proporrà la commedia “Mamma… l’aereo”, un classico dei film di Natale che saprà regalare risate e buon umore. La varietà di eventi per famiglie e bambini rappresenta un’opportunità per tutti di immergersi nel calore delle festività, garantendo divertimento e spensieratezza.

Un Capodanno da festeggiare: l’arrivo del 2025

Infine, ma non per importanza, il gran finale del calendario festivo: il Capodanno. Il 31 dicembre, Palazzo Doglio celebrerà l’arrivo del 2025 con una Cena di Capodanno che preannuncia un’esperienza gastronomica davvero unica. Gli ospiti potranno godere di una serata all’insegna della buona musica e di ottimo cibo, concludendo l’anno in bellezza. Ci sarà un countdown per accogliere il nuovo anno insieme in allegria e con entusiasmo, unendo tutti in un momento di gioia collettiva.

Così, Palazzo Doglio diventa non solo una location, ma un punto di riferimento per vivere a pieno l’atmosfera del Natale e dell’Anno Nuovo. Un programma ricco di eventi, tradizioni culinarie e spazi dedicati ai più piccoli rende ogni momento speciale. Che sia una cena, un concerto o un laboratorio, ogni iniziativa contribuirà a creare ricordi che porteremo nel cuore per sempre.