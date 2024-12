Municipio di Pirri: finalmente ripresi i lavori in via Risorgimento.

I lavori di riqualificazione urbana a Pirri stanno finalmente riprendendo e questa notizia porta un sorriso. Dopo un periodo di fermo, l’area di via Risorgimento sta per subire un restauro che promette di migliorare non solo l’aspetto estetico ma anche la funzionalità e soprattutto la sicurezza per pedoni e veicoli.

I lavori a via Risorgimento, nella frazione di Pirri, sono iniziati la prima volta a febbraio del 2024. Tuttavia, a causa della conclusione dell’appalto generale, il cantiere era stato costretto a fermarsi, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti. La presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha messo in evidenza come l’amministrazione comunale abbia dedicato tempo e risorse per trovare i fondi necessari al rifinanziamento del progetto, che ora può finalmente andare avanti.

“L’intervento su via Risorgimento è fondamentale,” ha detto Manca, “perché riguarda una strada di grande rilevanza sia per gli abitanti del quartiere sia per coloro che provengono dall’hinterland e si dirigono verso il centro di Pirri.” La riqualificazione del marciapiede non è solo un abbellimento urbanistico, ma rappresenta un reale miglioramento della viabilità nella zona, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più sicuri.

Un cantiere che dà speranza

Dopo tanta attesa, la ripresa dei lavori è vista come un segnale positivo: un’ulteriore promessa mantenuta dalla Municipalità. Infatti, molti residenti avevano espresso la loro inquietudine per il cantiere abbandonato, che si protraeva da mesi senza centrare pericoli. Grazie a intensi dialoghi tra i cittadini e il Comune, adesso si è riusciti a dare una risposta concreta a chi da anni sollecitava un intervento di messa in sicurezza dei passaggi pedonali. Le opere non si limitano solo alla sistemazione del marciapiede, ma includeranno anche una valutazione delle esigenze relative ai passi carrai, seguendo le richieste degli abitanti.

“È tempo di risolvere le criticità che affliggono la nostra comunità,” ha dichiarato Manca, evidenziando l’importanza di un ascolto attivo delle istanze dei residenti. Con un’attenzione particolare verso la sicurezza, le nuove soluzioni che verranno proposte mirano a migliorare la vivibilità della zona, rendendo la strada più accessibile e adatta a tutti.

Guardando avanti: altri progetti in cantiere

Non è solo via Risorgimento a essere nel mirino dell’amministrazione: sono già in corso riflessioni e lavori anche in altre zone critiche della città. La riqualificazione delle strade e dei marciapiedi è diventata una priorità per garantire ai cittadini non solo una maggiore sicurezza ma anche un minor disagio nei loro spostamenti quotidiani.

Gli interventi programmati non si limitano a migliorare la viabilità, ma intendono anche valorizzare il contesto urbano di Pirri, favorendo una migliore integrazione tra le diverse aree. Questo riflette un desiderio di trasformare i disagi in opportunità. L’impegno dell’amministrazione comunale sembrerebbe, insomma, diventare sempre più incisivo, con l’obbiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei residenti e contribuire a un futuro più moderno e sicuro.

Città vivaci, strade ben curate, e attenzione per i pedoni: queste sono le basi su cui si costruisce un ambiente urbano migliore. E la ripresa dei lavori in via Risorgimento rappresenta non solo un passo avanti, ma un vero e proprio segnale di speranza per una comunità che desidera vedere il proprio quartiere crescere e migliorare.