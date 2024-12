A Tempio Pausania c’è “La casa di Nino di Gallura”, la presunta dimora del giudice Ugolino, citato nel Purgatorio di Dante

Spesso si parla di storie leggendarie, di miti che hanno radici profonde nella realtà. Un esempio emblematico di tutto ciò è la “Casa di Nino di Gallura,” una testimonianza storica di grande valore che si trova a Tempio Pausania.

Questa struttura, non solo rappresenta un’importante eredità dell’architettura medioevale, ma è anche avvolta da un alone di mistero e storie che la legano all’ultimo giudice di Gallura, Ugolino Visconti. La narrazione della sua vita è affascinante, e il legame con la città di Tempio è profondo, con elementi che sfociano nella leggenda e nella devozione popolare.

La casa di Nino a Tempio Pausania è un palazzetto basso caratterizzato da due distintive finestre ad arco e un piccolo portone. Questi elementi architettonici si integrano perfettamente nella facciata costruita con pietre da taglio. Sebbene la struttura attuale possa apparire moderna, la sua essenza rimane legata ad un passato ricco e affascinante. Nonostante il suo aspetto possa sembrare semplice, la casa racchiude storie antiche e legami con una figura storica di grande rilevanza, l’ultimo giudice di Gallura. Matrice di emozioni e cultura, l’edificio è ora inglobato in un contesto urbano evoluto, ma continua a mantenere un’identità unica che gli abitanti di Tempio Pausania non dimenticheranno mai.

Se ci si sofferma a riflettere, ci si rende conto di quanto le leggende si fondano su sprazzi di verità, e in parte su un certo culto della memoria. La figura di Ugolino Visconti è entrata a far parte del folklore locale, e per i tempiesi, questa casa rappresenta non solo un legame con il passato, ma anche un simbolo di appartenenza. Nonostante le fonti storiche non confermino con certezza la sua residenza in questo luogo, la tradizione popolare ha creato un’aura di mistero attorno a questa dimora che non sembra avere eguali.

Le testimonianze, tra cui il noto passaggio nella Divina Commedia di Dante Alighieri, rafforzano l’immagine di Nino connotandolo come un giudice giusto e amato. Anche se gli studiosi possono dibattere sull’effettiva presenza di Ugolino a Tempio, la connessione emotiva tra gli abitanti e questo personaggio storico è innegabile. Hanno infatti trasformato una semplice struttura architettonica in un simbolo di identità e di storia delle proprie radici.

Michele Tamponi e la restaurazione della memoria

Uno dei nomi più strettamente legati alla Casa di Nino è quello di Michele Tamponi, un avvocato cassazionista e professore universitario che ha dedicato tempo e risorse al restauro di questa storica abitazione. Con la sua compianta consorte Felicita, ha intrapreso un viaggio di recupero non solo fisico, ma anche culturale. La coppia ha acquistato ciò che resta della casa di Nino, un rudere in stato di abbandono, e l’ha riportata alla vita grazie a un attento restauro, supervisionato dalla Soprintendenza di Sassari. Per Tamponi, il legame con le proprie origini tempiesi è stato un motore fondamentale nella decisione di investire in questo progetto.

“Il motivo principale è sempre stato il legame con le radici,” afferma Tamponi. La sua passione per la storia locale e il profondo rispetto per la tradizione hanno motivato la scelta di dare nuova vita a quella che, anche se non è stata formalmente la residenza di Ugolino, rimane comunque carica di significato. Perseveranza e dedizione hanno caratterizzato il processo di restauro, il quale non è stato solo un lavoro di ristrutturazione, ma un atto di amore e rispetto per la storia di una città e di un’intera regione.

La ristrutturazione della Casa di Nino non ha solo rinvigorito un edificio, ma ha anche riattivato l’interesse della comunità verso le proprie origini. Tamponi ha invitato i cittadini a visitare la casa, facendoli sentire parte di un percorso che li riporta indietro nel tempo. Come una sorta di Virgilio dantesco, ha guidato i curiosi attraverso le stanze e i corridoi, raccontando storie, leggende e dettagli storici sul giudice Nino e sul suo passato.

I visitatori possono non solo vedere il frutto del restauro, ma anche rivivere una parte importante della storia sarda, in particolare quella dei Giudicati. L’esperienza si configura quindi come un viaggio di esplorazione e scoperta, legando il presente con i giorni passati e permettendo a tutti di apprezzare l’eredità culturale di Tempio Pausania.

Un mito che continua a vivere

Mentre il tempo scorre, la Casa di Nino a Tempio Pausania rimane un testimone silenzioso di storie dimenticate e leggende senza tempo. Nonostante l’abbondanza di architetture contemporanee che la circondano, il palazzetto riesce a mantenere un’atmosfera carica di storia. E anche se potrebbe non esserci certezza riguardo alla sua trasformazione in una dimora viva per il giudice Ugolino, il legame della comunità con la figura storica è palpabile. In questa, i cittadini non hanno mai smesso di credere e nutrire affetto nei confronti del loro “Nino,” un simbolo di virtù d’altri tempi e di una giustizia ben lontana da quella moderna.

Il progetto di restauro dell’abitazione ha risvegliato l’interesse per la storia locale e ha portato a una rinnovata consapevolezza delle origini. Attraverso le parole e le azioni di Michele Tamponi, i visitatori e gli abitanti sono stati ricondotti a riflettere su un periodo fondamentale della storia della Sardegna. La Casa di Nino non è quindi solo ed esclusivamente un edificio storico; è un contenitore di memoria, emozioni e tradizioni che continuano a vivere nella mente e nel cuore delle persone del luogo.

In un mondo in cui dimentichiamo spesso la storia, la Casa di Nino rappresenta un faro di speranza, un esempio di come le radici possano guidarci verso il futuro, resistere all’analisi rigorosa della storia e rimanere vive nella cultura collettiva di una comunità.