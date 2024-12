Oggi riapertura di piazza Manno a Oristano: finalmente sono stati completati i lavori

Piazza Manno a Oristano oggi riapre al pubblico dopo un significativo intervento di riqualificazione. L’inaugurazione, prevista per le ore 12, rappresenta un’occasione importante per la comunità locale, che si ritroverà a celebrare un luogo ricco di storia e di nuove opportunità per la vita sociale e culturale della città.

Dopo anni di attesa e di lavori, piazza Manno restituisce ai cittadini uno spazio rinnovato e valorizzato. Questa piazza, che ha visto un’importante trasformazione architettonica, è frutto di un progetto vincente, elaborato da un team di esperti, tra cui architetti e agronomi. La ditta Ghiaccio, responsabile dei lavori, ha lavorato in sinergia con il Comune di Oristano, dando vita a un progetto che mira non solo a abbellire, ma anche a rendere più funzionale l’area. Il risultato è un ambiente che si integra con l’estetica del centro storico, offrendo anche una funzionalità migliorata per i cittadini e i visitatori.

Tra le opere realizzate, spicca un sistema di illuminazione a basso consumo energetico, segno di una crescente attenzione verso l’ambiente. La sostenibilità è stata infatti un concetto chiave in questo progetto, con la scelta di materiali e soluzioni che puntano a ridurre l’impatto ambientale. Gli arbusti e le piante che abbelliscono la piazza sono stati scelti per rispettare le alberature esistenti, creando così un dialogo tra passato e presente e soprattutto tra natura e urbanistica.

Un’architettura che racconta storia

Piazza Manno non è solo un luogo di passaggio; rappresenta anche un pezzo significativo della storia di Oristano. Con le sue fasce in granito bianco sardo e lastre di basalto, la nuova pavimentazione riesce a unire in modo armonioso gli spazi limitrofi come piazza Duomo, piazza Roma e Torre di Portixedda. Non solo un cambiamento estetico, ma una piena integrazione con la storia e la cultura della città, un chiaro invito a riscoprire il patrimonio locale.

L’architetto Piera Bongiorni, uno dei professionisti coinvolti nel progetto, ha sottolineato l’importanza della funzionalità e della bellezza degli spazi pubblici. Le aiuole verdi e le panchine semicircolari in legno offrono un nuovo volto alla piazza, trasformandola in un luogo dove le persone possono incontrarsi e socializzare. Anche il verde pubblico è stato arricchito, rendendo possibile una pausa rigenerante in mezzo alla vita frenetica della città. L’inserimento di elementi naturali non fa solo bene all’aspetto, ma contribuisce anche al benessere della comunità.

L’impatto sociale e culturale

Il sindaco Massimiliano Sanna ha evidenziato come piazza Manno rappresenti un luogo di valorizzazione sociale. Fino a poco tempo fa, quest’area era un semplice ricordo di un passato glorioso; ora diventa un fulcro vitale per la comunità. Con un investimento complessivo di circa 2 milioni e 130 mila euro, la riqualificazione si propone di attrarre nuovamente residenti e turisti. È un’opportunità non solo per ammirare un paesaggio rinnovato, ma anche per partecipare a eventi e iniziative che partiranno già nei prossimi mesi.

Secondo l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, l’intervento è stato atteso per oltre vent’anni, il che sottolinea non solo la pazienza della comunità, ma anche l’importanza di rispettare la storia. La presenza costante di un archeologo durante i lavori assicura che eventuali reperti vengano trattati con il dovuto rispetto e che la città faccia un passo avanti nella valorizzazione del proprio passato.

Il ritorno in vita di piazza Manno non segna solo un cambiamento fisico, ma ha anche l’obiettivo di generare un rinnovato senso di appartenenza e di comunità tra i cittadini, richiamando tutti a ricoprire un ruolo attivo nella vita cittadina.

La nuova piazza, peraltro, sarà pedonale, aggiungendo ulteriore valore alla sua accessibilità e fruibilità, promettendo di diventare un piccolo angolo di paradiso nel cuore di Oristano.