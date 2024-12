“Federica Sciarelli lascia la Rai”, la verità sulla conduttrice di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli ha intenzione di lasciare la Rai? Ecco quel che si sa al momento sulla famosa conduttrice di Chi l’ha visto.

La giornalista è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano e, nel corso degli anni, ha saputo catturare l’attenzione del grande pubblico. Il pieno successo è stato infatti da lei raggiunto proprio grazie al programma Chi l’ha visto?, di cui è anche autrice e che è ormai diventato un punto di riferimento per il panorama televisivo. Molto apprezzata per il suo giornalismo d’inchiesta, si distingue proprio per quel talento e per la sua personalità che le hanno permesso di essere il personaggio che è oggi.

In questo ultimo periodo sono circolate alcune indiscrezioni che parlano di una sua presunta uscita di scena dalla rete Rai. Questa è tutta la verità a riguardo.

Federica Sciarelli via dalla Rai? Quel che si sa

La giornalista ha ormai dedicato la sua carriera alla Rai, dato che proprio lì è cresciuta professionalmente dando vita al programma Chi l’ha visto?, che è sempre stato molto amato dagli italiani. In realtà, il suo primo debutto in tv è avvenuto quando ha condotto il TG3 di Sandro Curzi: un’esperienza, questa, che l’ha portata a prendere il timone della trasmissione che è ormai un progetto di punta di tutto il palinsesto Rai. Nel corso degli anni, ci sarebbero state per lei molte proposte che le chiedevano di abbandonare la rete nazionale che tanto le ha permesso di farsi apprezzare dal grande pubblico. Lei ha però sempre detto di no, proprio per un senso di attaccamento speciale che ha sempre avuto con la Rai.

“Io ho dato tanto aa Chi l’ha visto? e Chi l’ha visto? ha dato tanto a me“, ha infatti ammesso lei nel corso di un’intervista, “Non farei mai uno sgarbo così alla Rai. Anche se arrivo dal Tg3 di Sandro Curzi e non sono allineata al governo, non mi fanno andare via“. La conduttrice non ha però mai nascosto il profondo affetto che nutre per Urbano Cairo, direttore di La7, e per Enrico Mentana con cui le piacerebbe lavorare in futuro.

“Adoro Mentana e lavorerei volentieri con lui, ma resto qui“, ha infine concluso lei. Come accade ormai da tanti anni, continuano sulla rete Rai le puntate di Chi l’ha visto?, un programma che è ormai diventato una certezza per la rete televisiva italiana. I fan non possono infatti fare a meno di guardarlo.