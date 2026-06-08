MPS e Mediobanca: la svolta epocale che cambia per sempre il volto delle banche italiane

Milano, 8 giugno 2026 – Il volto delle banche italiane sta cambiando rapidamente. Nel cuore di Milano, tra riunioni riservate e nervosismo sui mercati, il destino di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca sembra ormai scritto: due pilastri storici del settore rischiano di sparire. La conferma delle trattative emersa tra ieri sera e questa mattina ha colto di sorpresa operatori e investitori, mettendo in discussione gli equilibri consolidati nel tempo.

Il sistema bancario italiano si prepara a una svolta

Chi segue la finanza italiana aveva intuito che qualcosa stesse per accadere, ma i dettagli emersi solo negli ultimi giorni hanno sorpreso. Le indiscrezioni su un possibile coinvolgimento di Intesa Sanpaolo e Banco BPM, insieme ai movimenti di Bper e della rete Unipol, hanno alimentato le speculazioni in tutte le redazioni. Il messaggio è chiaro: le grandi fusioni stanno per rimescolare le carte nel sistema bancario. Un gestore sentito questa mattina ha sintetizzato così la situazione: “È la prima volta che vengono dati per assenti sia MPS che Mediobanca”. Un vuoto che va oltre il simbolico.

Fonti finanziarie confermano che i vertici di Intesa Sanpaolo e Banco BPM hanno intensificato i contatti dopo la riunione di martedì scorso all’ABI. Le strategie sono ormai alla luce del sole: si cerca un nuovo accordo per far fronte alle richieste della BCE e alle pressioni di mercato su profitti e solidità.

Due simboli al capolinea

La situazione di MPS pesa più di altre, non solo per essere la banca più antica al mondo (nata nel 1472), ma anche per il suo legame profondo con la storia politica del Paese. Questa mattina, la sede storica in piazza Salimbeni, a Siena, era stranamente silenziosa: pochi dipendenti davanti all’ingresso, occhi fissi sui siti finanziari. “Questa volta il finale sembra scritto”, ha confidato un ex dirigente contattato alle prime ore del giorno.

Meno in vista la crisi di Mediobanca, istituto che per decenni ha rappresentato il fulcro della finanza italiana. Gli ultimi mesi avevano fatto intravedere cambiamenti, con mosse sul capitale e la contesa con Generali. Ma una scomparsa così rapida – spiegano gli analisti di Equita – “non era nei piani, si parlava piuttosto di una trasformazione”. Dalle sale trading arriva invece la sensazione che sia davvero “la fine di un’epoca”.

Chi raccoglierà il testimone?

Il futuro lascia ancora molte incognite. Chi prenderà il posto di MPS e Mediobanca? Tra gli addetti ai lavori il nome più caldo resta quello del gruppo guidato da Carlo Messina (Intesa Sanpaolo). Banco BPM procede con cautela, ma può contare sui rapporti costruiti nei mesi scorsi. C’è anche chi guarda alla possibile alleanza tra Bper e Unipol, come osservano gli esperti di Mediobanca Securities. A fare da sfondo c’è la regia del Ministero dell’Economia, che segue la situazione con attenzione, consapevole delle conseguenze sul lavoro e sul sistema finanziario.

A preoccupare restano i piccoli azionisti e i dipendenti – solo in MPS oltre 21mila persone – che temono per il futuro degli sportelli nelle province e delle filiali nei centri più piccoli. Il sindacato FABI, tramite il segretario Lando Maria Sileoni, ha chiesto “garanzie concrete sul mantenimento dei posti di lavoro”.

Mercati agitati e attesa di chiarezza

Anche in Borsa si respira un clima teso: oggi i titoli coinvolti hanno avuto forti oscillazioni. Gli investitori chiedono risposte precise. Andrea Delogu, analista finanziario milanese, sottolinea: “Serve trasparenza sulle prossime mosse”. Solo così – dicono in piazza Affari – sarà possibile capire l’impatto sulle famiglie e sulle imprese.

Una cosa è chiara: qualunque sia l’esito di queste fusioni, nessuno tra gli addetti ai lavori pensa a un ritorno al passato. “È cambiato tutto”, ammette un dirigente bancario con una punta di rassegnazione. “Ora resta solo da vedere quanto si sentirà questa assenza”.

In queste ore frenetiche, le voci corrono tra via XX Settembre e piazza Affari, mentre i telefoni dei manager squillano senza sosta. Chi ha passato una vita nel sistema bancario osserva con un misto di incredulità e rassegnazione una svolta che, a prescindere da come andrà, segna davvero la fine di un’era.