Sardegna, Comuni recuperano solo 8.395 euro dall’evasione fiscale nel 2025: occasione persa

Nel 2025, i Comuni della Sardegna incasseranno meno di 9mila euro dagli incentivi legati alla lotta all’evasione fiscale. Un dato che sorprende, se si pensa alle difficoltà ben note nel recupero delle tasse non versate. Gli 8.395,51 euro previsti per gli incentivi sulle riscossioni tributarie del 2024 raccontano una storia di fatica e risultati modesti. Nonostante gli sforzi e le strategie messe in campo, le amministrazioni locali faticano a far emergere le entrate dovute, e i bilanci ne risentono in modo evidente.

Incentivi quasi simbolici, i numeri delle riscossioni in Sardegna

Secondo il servizio statistico sulle politiche fiscali e previdenziali, il sistema di incentivi per il recupero crediti tributari nei Comuni sardi ha prodotto ben poco nel 2025. Nel complesso, le amministrazioni dell’isola hanno incassato solo poco più di 8mila euro per le riscossioni effettuate su tasse non pagate nel 2024. Un importo esiguo, soprattutto se confrontato con le perdite legate all’evasione fiscale. La somma è distribuita su tutto il territorio regionale, segnalando una generale difficoltà a recuperare realmente le imposte dovute.

L’incentivo è una percentuale delle somme recuperate che viene riconosciuta ai Comuni come premio per il loro lavoro di riscossione. Il fatto che l’ammontare sia così basso indica che le riscossioni effettive sono state poche. Non si tratta di un problema isolato, ma di una questione che coinvolge gran parte delle amministrazioni locali, rivelando un sistema ancora poco efficiente nella lotta all’evasione.

Perché i Comuni sardi arrancano nella riscossione delle tasse

La strada per contrastare l’evasione fiscale in Sardegna è tutta in salita. Le differenze tra territori, la mancanza di una vera digitalizzazione e le risorse scarse pesano sulle capacità di recupero. L’analisi mostra come il sistema degli incentivi, pensato per spronare i Comuni a incassare di più, non abbia dato i risultati sperati.

In una realtà complessa come quella sarda, con una rete di servizi pubblici meno strutturata rispetto alle regioni più sviluppate, la riscossione si scontra con più ostacoli. Spesso mancano gli strumenti giusti per intervenire in modo rapido e mirato. Le amministrazioni si affidano a metodi tradizionali e a procedure burocratiche lente, che rallentano tutto. Questo si riflette direttamente nei risultati, come confermano i numeri sugli incentivi.

Serve un cambio di passo: le sfide per le politiche fiscali regionali

Con risultati così bassi, è urgente ripensare le strategie fiscali locali e regionali. La Regione Sardegna deve fare da regia, migliorando il coordinamento tra enti e puntando su controlli più efficaci e sulla digitalizzazione delle procedure di riscossione. L’obiettivo è tagliare i tempi e aumentare gli incassi diretti, così da far crescere anche gli incentivi per i Comuni.

Non basta però solo l’efficienza amministrativa: serve anche una maggiore sensibilizzazione dei cittadini. Campagne chiare e trasparenti possono aiutare a costruire un rapporto di fiducia e collaborazione tra contribuenti e amministrazioni. Solo così si potrà davvero mettere un freno all’evasione e dare ai Comuni quei fondi necessari per migliorare servizi e infrastrutture.

Il quadro attuale è chiaro: la strada è lunga, ma la necessità di cambiare marcia non ammette più ritardi.