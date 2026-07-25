Incendi in Sardegna: il Corpo Forestale combatte roghi a Pozzomaggiore e Seneghe con elicotteri e squadre specializzate

Le fiamme sono esplose all’improvviso tra le campagne di Pozzomaggiore e Seneghe, sorprendendo tutti con la loro rapidità. Il corpo forestale è intervenuto senza perdere un minuto, ma il terreno impervio ha reso indispensabile l’intervento degli elicotteri. Solo dall’alto si poteva arginare l’avanzata del fuoco, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca. Dietro le quinte, il lavoro dei direttori delle operazioni di spegnimento è stato frenetico, un vero e proprio coordinamento millimetrico per tenere sotto controllo la situazione.

Fiamme in aumento, intervento immediato nelle zone colpite

Nelle ultime ore l’area agricola tra Pozzomaggiore e Seneghe è stata colpita da incendi che hanno preso rapidamente forza. A bruciare sono state sterpaglie e macchia mediterranea, tipica della Sardegna occidentale. Il caldo intenso e il vento moderato hanno spinto il fuoco a espandersi in fretta, rendendo necessario un intervento tempestivo. Le squadre del corpo forestale sono arrivate sul posto fin dalle prime fasi, cercando di contenere le fiamme con l’aiuto di mezzi a terra e personale specializzato.

L’impiego degli elicotteri ha fatto la differenza. Con continui lanci d’acqua e sostanze ritardanti, gli operatori hanno rallentato l’avanzata del rogo. Grazie a questa rapidità, si è evitato che le fiamme raggiungessero zone più abitate o boschive, proteggendo anche le strutture rurali sparse sul territorio.

Dos, il cuore del coordinamento sul campo

A fare la differenza è stato il lavoro dei direttori delle operazioni di spegnimento, i Dos, che operano dalle stazioni locali del corpo forestale. Sono loro a pianificare la risposta sul momento, coordinando squadre a terra e piloti degli elicotteri. Monitorano costantemente meteo, vento e intensità delle fiamme, adattando di volta in volta le strategie.

La loro capacità organizzativa ha permesso di gestire al meglio risorse e uomini, concentrando gli interventi dove serviva di più. La comunicazione tra Dos e squadre è stata continua ed efficace, favorita da radio e sistemi di geolocalizzazione che hanno aiutato a coprire anche le zone più difficili da raggiungere.

Le difficoltà di spegnere incendi in territori impervi

Spegnere un incendio in zone rurali come quelle di Pozzomaggiore e Seneghe non è affatto semplice. Il terreno montagnoso e la macchia fitta rendono difficile il passaggio dei mezzi pesanti e limitano le possibilità d’intervento diretto. Inoltre, il clima caldo e secco aumenta il rischio che il fuoco si riaccenda, costringendo a una sorveglianza continua anche dopo la prima emergenza.

La mancanza di pioggia e il caldo seccano la vegetazione, che diventa così un facile combustibile. Anche gli elicotteri devono muoversi con cautela, tenendo conto della visibilità e della sicurezza in ambienti spesso accidentati. Fondamentale è stata la collaborazione con la protezione civile e le altre forze di intervento, per garantire una risposta coordinata e capillare.

In Sardegna, la prontezza è la chiave per evitare che i roghi diventino disastri di grandi proporzioni. Per questo il corpo forestale resta sempre all’erta nei mesi più a rischio, pronto a intervenire con esperienza e mezzi aggiornati.

La mobilitazione attuale tra Pozzomaggiore e Seneghe conferma l’impegno costante della macchina antincendio regionale nel fronteggiare queste emergenze. Le operazioni sono ancora in corso, con l’attesa di un cambiamento del meteo che possa aiutare a spegnere definitivamente le fiamme.