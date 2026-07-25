Turista olandese disperso nel lago di Como: si tuffa per salvare il figlio e scompare a Menaggio, fondale oltre 100 metri

Era appena mezzogiorno e mezzo quando il lago di Como ha inghiottito un uomo. Un turista olandese, in vacanza con i suoi tre figli, aveva noleggiato una barca a Menaggio per una giornata di sole e relax. Ma il lago, con le sue acque improvvisamente profonde, si è trasformato in un pericolo. Il figlio sedicenne ha iniziato a lottare per restare a galla. Senza pensarci due volte, il padre si è tuffato per salvarlo. Da quel momento, però, è scomparso sotto la superficie, lasciando dietro di sé solo il silenzio inquietante del lago.

Come è successo: il padre scompare nel lago mentre salva il figlio

I fatti sono chiari ma drammatici. L’uomo, turista olandese, si trovava sul lago con i tre figli quando il sedicenne ha avuto difficoltà a nuotare vicino a una zona in cui il fondo scende rapidamente. A Menaggio, infatti, la profondità passa da 25 metri a un abisso ancora più profondo in pochi passi.

Il padre non ha esitato: si è tuffato per aiutare il ragazzo. Dopo il salvataggio, però, non sono riusciti a tornare insieme alla barca. Il ragazzo è riuscito ad aggrapparsi al natante, ma il padre è sparito sott’acqua. I presenti hanno subito dato l’allarme, ma finora i soccorsi non sono riusciti a trovarlo. La zona è nota per le correnti forti e le temperature dell’acqua, che restano basse anche in estate e mettono a dura prova anche i nuotatori più esperti.

I soccorsi in azione: una corsa contro il tempo sul lago di Como

Appena è scattato l’allarme, la Prefettura di Como ha messo in moto le squadre di ricerca. Sul posto sono arrivati sommozzatori, Guardia Costiera lacuale, vigili del fuoco e personale sanitario. Le ricerche si concentrano attorno a Menaggio, un posto famoso per il suo paesaggio ma anche per i suoi repentini cambi di profondità che ieri hanno complicato le operazioni.

I vigili del fuoco hanno spiegato che in quella zona il lago raggiunge più di 40 metri di profondità, con temperature dell’acqua tra i 12 e i 15 gradi. Un ambiente difficile, dove il rischio di ipotermia è alto, soprattutto per chi si trova a dover affrontare un salvataggio improvviso. Le correnti possono anche spostare un corpo rendendo la ricerca ancora più complessa.

Nel pomeriggio i soccorritori hanno intensificato le ricerche con droni e barche equipaggiate con sonar. La zona viene tenuta sotto controllo costante, ma al momento non ci sono tracce precise dell’uomo scomparso.

Chi è il turista disperso e la situazione dei figli a bordo

L’uomo descritto da chi lo conosce come un padre premuroso, era in vacanza con la famiglia sul lago. I tre figli erano tutti a bordo della barca noleggiata per la giornata. Il ragazzo che ha rischiato di annegare ha 16 anni, un’età in cui l’esperienza in acqua può variare molto.

I figli sono assistiti dai medici e dalle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo le loro testimonianze. Il sedicenne salvato è sotto shock, ma fuori pericolo. Gli altri due fratelli stanno bene, anche se ovviamente scossi per quanto accaduto.

Le autorità stanno seguendo con attenzione la famiglia, raccogliendo dettagli per ricostruire esattamente cosa è successo e capire meglio le circostanze in cui il padre è scomparso.

Il lago di Como, bellezza insidiosa: i pericoli nascosti sotto la superficie

Il lago di Como attira ogni anno migliaia di turisti per i suoi paesaggi mozzafiato, ma non è un luogo semplice per chi si avventura in acqua. Le condizioni possono cambiare in fretta, soprattutto nelle zone più profonde come quella tra Menaggio e Bellagio, dove correnti e repentini cambi di profondità rappresentano una vera sfida anche per nuotatori esperti.

Gli esperti mettono in guardia chi naviga con piccole imbarcazioni o nuota in acque aperte: l’assistenza può essere difficile da garantire e il freddo improvviso dell’acqua può portare rapidamente a stanchezza e problemi respiratori.

Ogni estate, le squadre di soccorso intervengono più volte per incidenti simili, soprattutto quando il lago si riempie di turisti e sportivi. La tragedia di oggi a Menaggio si inserisce in questo contesto, ricordandoci quanto sia importante la prudenza e la preparazione.

Le ricerche proseguono senza sosta. La comunità locale segue con ansia e speranza, consapevole delle difficoltà di ogni intervento in un ambiente tanto bello quanto insidioso come il lago di Como.