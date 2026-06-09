Wall Street apre in rialzo: Dow Jones +0,50% trainato dal recupero dei semiconduttori e calo del petrolio

I titoli dei semiconduttori hanno acceso Wall Street fin dall’apertura, mentre il prezzo del petrolio scendeva, spingendo in alto l’indice. Dietro questo movimento, il mercato sembra scommettere su un’intesa tra Stati Uniti e Iran, un segnale che potrebbe allentare le tensioni nel Golfo Persico. Le parole del presidente Trump, che ha accennato a una soluzione diplomatica in arrivo per lo Stretto di Hormuz, hanno aggiunto carburante a questo clima di moderato ottimismo. L’atmosfera, insomma, è quella di chi attende sviluppi importanti ma spera che la stabilità torni a farsi strada.

Semiconduttori: il cuore del rally di Wall Street

I semiconduttori tornano protagonisti, spingendo in alto l’avvio della borsa americana. Dopo settimane di turbolenze, i principali produttori hanno visto il valore delle loro azioni salire con decisione, sostenuti da dati economici incoraggianti e da previsioni di una domanda globale in crescita. Il settore beneficia sia del recupero del mercato tech sia della graduale risoluzione dei problemi nelle catene di approvvigionamento che avevano rallentato la produzione.

Nomi di spicco come Nvidia, AMD e Intel hanno segnato rialzi netti subito dopo l’apertura, trascinando il Nasdaq, più esposto ai titoli tecnologici, verso un trend positivo. A dare ulteriore slancio hanno contribuito le nuove applicazioni nell’intelligenza artificiale e nell’elettronica di consumo, che continuano ad attirare l’attenzione degli investitori sull’innovazione.

Il buon momento dei semiconduttori si inserisce in un quadro di fiducia rinnovata sui mercati azionari. Ma gli analisti invitano a non abbassare la guardia, ricordando che sviluppi geopolitici potrebbero ancora agitare le acque. Comunque, il settore mostra una buona tenuta dopo le difficoltà degli ultimi mesi.

Petrolio in calo, cresce la speranza di un accordo tra USA e Iran

Il prezzo del petrolio ha invertito la rotta, scendendo nelle prime ore di contrattazione dopo giorni di rialzi. Dietro a questo movimento ci sono le notizie che arrivano dai tavoli diplomatici, dove si profila un’intesa tra Washington e Teheran. Un accordo del genere potrebbe riportare un po’ di stabilità nello Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il commercio energetico mondiale.

Le tensioni nel Golfo Persico, che avevano spinto il greggio verso prezzi elevati, si sono allentate grazie a un dialogo più diretto e a toni più concilianti. Questo ha ridotto i timori di possibili interruzioni nelle forniture, facendo scendere i prezzi del Brent e del WTI rispettivamente di circa l’1,5% e il 2%.

La discesa del petrolio si riflette anche sui mercati finanziari più in generale, con gli operatori che vedono un segnale di rischio geopolitico in calo. Un possibile accordo non solo porta giovamento ai costi energetici, ma rende più prevedibile la gestione economica, soprattutto per i settori più legati al prezzo del greggio.

Trump rilancia, mercato più sereno su pace e stabilità nel Golfo

Le dichiarazioni del presidente Trump hanno dato nuova linfa all’ottimismo sulla pace e la stabilità nel Golfo Persico. Trump ha espresso la convinzione che un’intesa con l’Iran sia vicina, sottolineando la volontà di evitare nuove tensioni nella regione. Le sue parole hanno subito disteso il clima tra gli operatori, che le hanno lette come un segnale di discontinuità rispetto agli ultimi mesi di scontri verbali.

La stabilità nello Stretto di Hormuz è fondamentale per i mercati globali, soprattutto per quelli energetici e finanziari. Il presidente americano ha così contribuito a ridurre la percezione del rischio politico, favorendo un clima più favorevole agli investimenti e agli scambi.

L’effetto delle sue affermazioni si è fatto sentire anche nei settori legati al commercio internazionale e alle materie prime. Gli operatori hanno aggiornato al rialzo le previsioni di breve periodo per le borse e i futures sul petrolio.

Resta però alta l’attenzione sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che continueranno a essere monitorate da vicino. Ogni sviluppo diplomatico avrà un peso significativo, vista la stretta connessione con i mercati e l’economia globale. Il dialogo in corso è seguito con interesse non solo dalle cancellerie, ma anche dai principali centri finanziari del mondo.